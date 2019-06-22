Зубко рассказал о деталях "территориальной реформы"

Новости Украины: Реформа децентрализации сделала неотложной смену административно-территориального устройства страны, считает Зубко.

Вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко ратует за скорейшее принятие закона "Об основах административно-территориального устройства".

Как сообщает в субботу правительственный портал, в интервью интернет-изданию "Левый берег" Зубко отметил, что принятие такого закона даст возможность внедрить принцип, когда на область (например, Житомирскую), будет четыре района. "Они будут насчитывать больше, чем 150 тыс. человек вместе с городом областного значения. И это позволит практически поднять уровень РГА. Хотя, по моему убеждению, должна быть не только райсовет и его исполком, но и префект, который работает в этой райсовете", – сказал вице-премьер.

По его словам, эта территориальная реформа аккумулирует в себе такие понятия, как госпитальный округ, который практически должен совпадать с районным уровнем. И тут вопросы безопасности в сфере ГСЧС, экстренной медицины, дорожной инфраструктуры, старших школ.

"Еще раз возвращаюсь, почему нам нужен 2020 год как горизонт. Если закон не будет принят, мы снова получим по 26 районов в каждой области с минимум 50 депутатами районных советов. Превратив эти районы в более укрупненные, все депутаты районных советов до следующих выборов зайдут в районный совет, и это будет 150 человек. Они просуществуют так до выборов, и дальше наберут снова 50 человек. Но это уже будет 50 человек, которые реально будут работать в большом районе и заниматься его проблемами ", - заявил Зубко.

По его словам, у малых городов всегда есть возможность объединиться, получить статус общины и иметь не только финансовые поступления, а еще и нести ответственность. При этом Зубко признал, что ныне существует проблема присоединения анклавов вокруг большого города непосредственно к нему. "Здесь вопрос только в том, что сельский председатель имеет деньги и не хочет объединяться. А люди лишены возможности управления своей общиной. Те, кто не присоединятся, не будут иметь вообще никакой перспективы на развитие", - убежден вице-премьер.

Зубко также отметил необходимость нивелировать дублирование полномочий районной и местной власти в районах, покрытых ОТГ. "И это возможно только законодательно", - сказал чиновник.

"Сейчас мы разорваны по системе менеджмента. У нас есть председатель ОТГ, который управляет, и глава райгосадминистрации, который саботирует. Или, например, есть 17 районов, полностью покрытых ОТГ, и происходит дублирование полномочий районной и местной власти. Ответ должен дать изменение законодательства, но парламент не рассматривает эти вопросы", - заявил Зубко.

Касаясь сроков так называемой принудительной децентрализации, вице-премьер подчеркнул, что для этого нужна политическая воля и буквально полгода, чтобы поставить точки над "і": ммея перспективные планы, утвердить границы новых общин, и с ЦИК подготовить участковые комиссии по выборам.