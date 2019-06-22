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Суббота, 22.06.2019
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Выборы в Раду: ЦИК отказала в регистрации кандидатам от КПУ

Выборы в Раду: ЦИК отказала в регистрации кандидатам от КПУ
22:29 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: ЦИК отказала в регистрации кандидатов в нардепы по списку Компартии Украины.

В субботу состоялось заседание Центральной избирательной комиссии, на котором Центризбирком отказал в регистрации кандидатов в народные депутаты на внеочередных выборах в Верховную Раду, включенный в избирательный список Компартии Украины.

"Комиссия отказала в регистрации кандидатов в народные депутаты Украины, включенных в избирательный список Коммунистической партии Украины, в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019. Также отказано в регистрации представителя указанной политической партии в ЦИК с правом совещательного голоса Герасименко Е.С.", - говорится в сообщении пресс-службы ЦИК, обнародованном в субботу вечером.

Напомним, всего по состоянию на 22 июня ЦИК зарегистрировала 1313 кандидатов в народные депутаты Украины, включенных в избирательные списки 10 политических партий. 

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КПУ, ЦИК, Парламентские выборы, Выборы в Раду.
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