Кличко рассказал, о чем говорил с Зеленским после его инаугурации

Новости Украины: Мэр Киева Виталий Кличко поделился, что во время первой встречи после инаугурации обсуждал с президентом Украины Владимиром Зеленским вопросы, связанные с Киевом.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что после инаугурации встречался с президентом Владимиром Зеленским и они обсуждали вопросы, касающиеся столицы. Об этом он рассказал "Главкому".

По словам Кличко, с президентом он говорил, в частности, о неправильном распределении средств между городским и государственным бюджетами.

"Я поздравил его с результатом на президентских выборах, коротко рассказал о том, чего киевляне ждут от президента, какие изменения должны произойти, какие вызовы перед нами стоят. Ну и также не забыл сказать о тех достижениях, которым киевляне радуются. Я подчеркнул, и это не является тайной: в отношении Киева существует большая дискриминация по распределению бюджетных средств – у нас 60% с налога на доходы физических лиц забирает центральный бюджет, в то время как у других городов - 40%", - рассказал городской председатель.

Он отметил, что договорился с президентом уже в дальнейшем постепенно решать вопросы, которые являются ключевыми и для Украины, и для столицы.

"Потому что Киев - это сердце страны, из столицы начинаются изменения", - сказал мэр столицы. Относительно же того, не потерял ли он сейчас контакт с Зеленским, Кличко отметил, что находится на прямом контакте с президентом. Кличко также рассказал, что Зеленский поставил ему задачу - "чтобы город не терял динамики развития".

"Но я также сделал акцент, что изменения в столице зависят, в частности, и от эффективного сотрудничества и поддержки различными ветвями власти – Администрацией президента, Кабинетом министров, парламентом...", - добавил мэр Киева.

Как сообщалось, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что его партия "УДАР" на досрочных парламентских выборах выдвинет своих кандидатов лишь в мажоритарных избирательных округах. Сам же Кличко, как не раз уже заявлял, останется работать в Киеве.