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Понедельник, 24.06.2019
Климкин считает, что РФ будет пытаться затягивать встречу в нормандском формате
Климкин считает, что РФ будет пытаться затягивать встречу в нормандском формате
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Климкин считает, что РФ будет пытаться затягивать встречу в нормандском формате

Климкин считает, что РФ будет пытаться затягивать встречу в нормандском формате
08:16 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прогнозирует, что Россия будет затягивать встречу лидеров государств в нормандском формате.

Россия будет затягивать встречу лидеров государств в нормандском формате, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Я думаю, что Россия пока будет затягивать встречу, это моя точка зрения и мое видение, как Путин будет маневрировать", - сказал Климкин в интервью "5 каналу".

Он также отметил, что для такой встречи нужна тщательная подготовка.

"Я думаю, что Россия сейчас будет пытаться создавать проблемы, и будет продолжать эту тактику. Главное не встреча, как таковая, главное, какие результаты от нее могут быть. Встреча должна быть такой, которая приведет к освобождению наших ребят и решению вопросов по безопасности и того, что мы будем делать дальше", - сказал Климкин.

Напомним, после 25 июня Украина начнет новую волну давления на Россию на международных площадках. По словам главы МИД Украины, это произойдет, если Кремль до вторника не предоставит Международному Трибуналу ООН по морскому праву отчет об освобождении военнопленных украинских моряков.

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РФ, Павел Климкин, Нормандский формат, Затягивание, Встреча лидеров государств.
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