Климкин сообщил о подготовке Украиной новой волны давления на РФ

Новости Украины: Украина готовит несколько волн давления на РФ на международных площадках.

После 25 июня Украина начнет новую волну давления на Россию на международных площадках. Об этом в интервью "5 каналу" заявил министр иностранных дел Павел Климкин, передает УНН.

По его словам, это произойдет, если Кремль до вторника не предоставит Международному Трибуналу ООН по морскому праву отчет об освобождении военнопленных украинских моряков.

"Это давление будет и краткосрочным, поскольку нам нужно достичь результата. И будет среднесрочное давление, потому что результатом этого будет ограничение российской морской активности, военной активности. Мы планируем много вещей, о которых я говорю, но о многих не скажу, пусть это останется вне камеры", - прокомментировал министр.

Напомним, Международный суд ООН обнародовал украинский меморандум , который документально подтверждает нарушение Российской Федерацией Конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.