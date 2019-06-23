Гриневич рассказала о давлении на авторов учебников со стороны реваншистов

Новости Украины: Автору учебника "посоветовали" называть войну "гражданским конфликтом".

Министр образования и науки Лилия Гриневич заявляет о давлении, которое осуществляется на авторов школьных учебников по истории Украины: от них требуют называть войну на Донбассе "гражданским конфликтом".

Об этом Она сказала в интервью телеканала "Эспрессо".

По словам Гриневич, пропагандисты реваншистских идей выходят из тени и стремятся влиять на украинское образование, медиа и политику.

"Например, одному из моих коллег, автору "Новейшей истории Украины "- учебника для 11-го класса, который уже получил гриф министерства, - позвонили и сказали: "Вы должны изменить в вашем учебнике "русско-украинская война" на "гражданский конфликт". Когда он сказал: "Я не буду этого делать, и мой учебник уже получил гриф Министерства образования, ему ответили: "Но сейчас ситуация идеологически меняется!" - сообщила министр.

По словам Гриневич, ситуация тревожная, ведь свидетельств возможного реванша становится больше с каждым днем.

При этом министр не уточнила, от кого поступил звонок.