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Гриневич рассказала о давлении на авторов учебников со стороны реваншистов

Гриневич рассказала о давлении на авторов учебников со стороны реваншистов
19:34 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Автору учебника "посоветовали" называть войну "гражданским конфликтом".

Министр образования и науки Лилия Гриневич заявляет о давлении, которое осуществляется на авторов школьных учебников по истории Украины: от них требуют называть войну на Донбассе "гражданским конфликтом".

Об этом Она сказала в интервью телеканала "Эспрессо". 

По словам Гриневич, пропагандисты реваншистских идей выходят из тени и стремятся влиять на украинское образование, медиа и политику.

"Например, одному из моих коллег, автору "Новейшей истории Украины "- учебника для 11-го класса, который уже получил гриф министерства, - позвонили и сказали: "Вы должны изменить в вашем учебнике "русско-украинская война" на "гражданский конфликт". Когда он сказал: "Я не буду этого делать, и мой учебник уже получил гриф Министерства образования, ему ответили: "Но сейчас ситуация идеологически меняется!" - сообщила министр.

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По словам Гриневич, ситуация тревожная, ведь свидетельств возможного реванша становится больше с каждым днем.

При этом министр не уточнила, от кого поступил звонок.

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Все по теме:

Минобразования, МОН, Донбасс, Лилия Гриневич.
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