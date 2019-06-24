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Понедельник, 24.06.2019
Арьев оценил ситуацию в ПАСЕ перед голосованием насчет делегации РФ
Арьев оценил ситуацию в ПАСЕ перед голосованием насчет делегации РФ
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Арьев оценил ситуацию в ПАСЕ перед голосованием насчет делегации РФ

Арьев оценил ситуацию в ПАСЕ перед голосованием насчет делегации РФ
11:06 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины: Глава делегации Верховной Рады в ПАСЕ Владимир Арьев считает, что результаты голосования в ПАСЕ могут быть непредсказуемыми, но Украина готова дать бой.

Украинская делегация в ПАСЕ оказалась в значительно более сложных условиях, чем в 2014 году, ведь количество пророссийских парламентариев существенно увеличена за счет роста популярности в ЕС популистов и радикалов. Об этом на своей странице в Facebook написал председатель делегации Верховной Рады в ПАСЕ Владимир Арьев.

"У украинской делегации сегодня в Страсбурге тяжелый день. Каждая сессия ПАСЕ последние годы становилась тяжелее предыдущей в вопросе санкций против российской делегации. Эта может стать решающей. Разница между 2014 годом и нынешним моментом заключается в том, кому мы противостоим. Тогда это была Москва и группа пророссийских парламентариев. Теперь это Москва, группа пророссийских парламентариев, существенно увеличена за счет роста популярности в ЕС популистов и радикалов, а также руководство Совета Европы, Германия и Франция. Антанта 2019", – пишет Арьев.

Он констатирует, что задача украинских дипломатов усложнилось в разы, и позиции ослабли.

"Несмотря на то, что единство делегация держит, мы имеем нарушенное единство институтов и новые условия - распущенный парламент (в такое время ко всем переходным традиционно меньше прислушиваются - ждут нового состава), полуотставленный министр иностранных дел и президент, которому события в ПАСЕ неинтересны. Поэтому результат непредсказуем, несмотря на всю нашу готовность дать серьезный бой. Будем делать все возможное в этих условиях", – заверил нардеп.

"И подержите за нас кулаки", – добавил он.

Как сообщалось, в апреле 2014 года ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса и исключила ее представителей из всех руководящих органов Ассамблеи в связи с аннексией Крыма. Россия не платит взносы в Совет Европы с июня 2017 года. 17 мая 2019 года, министры иностранных дел более 30 государств (из 47 стран - членов Совета Европы) выступили за равное участие всех стран-членов в уставных органах организации, что может привести к снятию санкций с России.

Решение ПАСЕ может позволить депутатам РФ обойти санкции ЕС

3 июня Регламентный комитет ПАСЕ принял проект резолюции, который предусматривает усложнение процедуры введения санкций против национальных делегаций в Ассамблее. Этот проект резолюции окончательно 24 июня должна утвердить непосредственно Ассамблея.

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ПАСЕ, РФ, Голосование, Результаты, Украиснкая делегация.
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