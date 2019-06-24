Скачать
Понедельник, 24.06.2019
ЦИК на этой неделе зарегистрирует всех кандидатов в нардепы и обнародует списки
ЦИК на этой неделе зарегистрирует всех кандидатов в нардепы и обнародует списки
Зеленский сменил состав Национального инвестиционного совета
Зеленский сменил состав Национального инвестиционного совета
Ефим Конопля: Мама около 15 лет в армии, жаль, что мы видимся мало
Ефим Конопля: Мама около 15 лет в армии, жаль, что мы видимся мало
Петров пост 2019: что категорически нельзя делать
Петров пост 2019: что категорически нельзя делать

Геращенко: Скабеева подстерегает украинскую делегацию

Геращенко: Скабеева подстерегает украинскую делегацию
13:18 Сегодня Телеграф Фото: www.facebook.com

Новости Украины: Ирина Геращенко рассказала, насколько насыщенным выдалось сегодняшнее утро и каким будет день в рамках заседания ПАСЕ.

Первый заместитель спикера Верховной Рады Украины Ирина Геращенко рассказала, насколько сильным было желание российской журналистки Ольги Скабеевой пообщаться с представителями Украины. И поспешила предупредить своих соотечественников-дипломатов о том, что их может поджидать по дороге к ПАСЕ.

"Мое утро началось с пробежки в сопровождении камеры Скабеевой. Теперь она подстерегает украинскую делегацию под заборами и кустами", - говорится в сообщении чиновницы на странице в соцсети.

Попытка пообщаться с Геращенко у российской журналистки провалилась. Член Парламента отмахнулась от Скабеевой, "как от настырной мухи". Но представительница российских СМИ все-таки провела своего респондента до входа в ПАСЕ с надеждой получить хоть какой-нибудь комментарий.

Зеленский сменил состав Национального инвестиционного совета

Кроме этого, Ирина Геращенко отметила, что сегодняшний день будет особенно жарким. "Уже идут жаркие дебаты на группе ЕРР, и относительно рапорта по возвращению российской делегации, и по поводу рапорта о МН-17", - сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что сегодня, 24 июня, в ПАСЕ состоится заседание, на котором, в частности, убдет рассматриваться вопрос о возвращении представителей Российской Федерации в состав Союза Европы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ПАСЕ, Заседание, Страсбург, Геращенко, Скабеева, Союз Европы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сегодня начало Петрова поста 2019: традиции и приметы
02 Советы родителям: тревожные звоночки о неприглядных чертах характера вашего ребенка
03 Прогноз погоды в Украине на 24 июня: сохранится жара, но местами пройдут дожди
04 Климкин об отставке: Я решил, что 5 лет хватит
05 Приметы и обряды на 24 июня - День Варфоломея
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Прогноз погоды в Украине на 24 июня: сохранится жара, но местами пройдут дожди
В Украине сохранится жара, местами грозы и шквалы
Итоги дня 23 июня: КиевПрайд, отказы ЦИК, решение ПЦУ и новые протесты в Тбилиси
Главные новости за 23 июня
Выборы мэра Стамбула: победил кандидат от оппозиционной партии
Выборы мэра Стамбула: победил кандидат от оппозиционной партии
Солистка группы &quot;НеАнгелы&quot; очень изменилась в последнее время
Солистка группы "НеАнгелы" очень изменилась в последнее время
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь