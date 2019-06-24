Геращенко: Скабеева подстерегает украинскую делегацию

Новости Украины: Ирина Геращенко рассказала, насколько насыщенным выдалось сегодняшнее утро и каким будет день в рамках заседания ПАСЕ.

Первый заместитель спикера Верховной Рады Украины Ирина Геращенко рассказала, насколько сильным было желание российской журналистки Ольги Скабеевой пообщаться с представителями Украины. И поспешила предупредить своих соотечественников-дипломатов о том, что их может поджидать по дороге к ПАСЕ.

"Мое утро началось с пробежки в сопровождении камеры Скабеевой. Теперь она подстерегает украинскую делегацию под заборами и кустами", - говорится в сообщении чиновницы на странице в соцсети.

Попытка пообщаться с Геращенко у российской журналистки провалилась. Член Парламента отмахнулась от Скабеевой, "как от настырной мухи". Но представительница российских СМИ все-таки провела своего респондента до входа в ПАСЕ с надеждой получить хоть какой-нибудь комментарий.

Кроме этого, Ирина Геращенко отметила, что сегодняшний день будет особенно жарким. "Уже идут жаркие дебаты на группе ЕРР, и относительно рапорта по возвращению российской делегации, и по поводу рапорта о МН-17", - сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что сегодня, 24 июня, в ПАСЕ состоится заседание, на котором, в частности, убдет рассматриваться вопрос о возвращении представителей Российской Федерации в состав Союза Европы.