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У Зеленского рассказали, что удалось достичь за первый месяц работы (Видео)

У Зеленского рассказали, что удалось достичь за первый месяц работы (Видео)
15:03 Сегодня Телеграф Фото: www.president.gov.ua

Новости Украины: В команде президента Украины Владимира Зеленского назвали 20 достижений за первый месяц работы на посту главы государства.

Команда Владимира Зеленского обнародовала список достижений действующего президента за первый месяц работы в должности. Видео-перечень 20 "перемог" обнародовали на странице команды в Facebook.

Среди достижений президента называют то, что он восстановил полноценную работу консультационной группы в Минске; заверил международных партнеров, что курс Украины на европейскую интеграцию неизменный; получил от европейских лидеров поддержку позиции Украины относительно освобождения пленных и санкционного давления на Россию; договорился о возобновлении нормандского формата переговоров и дал понять, что переговоров с сепаратистами не будет.

Также сообщается, что президент подал в Верховную Раду 16 законопроектов, которые обещал во время предвыборной кампании.

Правда, три из них ("всеобъемлющий" закон об импичменте; закон о наказании за незаконное обогащение чиновников, предусматривающий конфискацию неправомерно нажитого имущества, и законопроект об отмене формулы Роттердам+ и ее превращения в Роттердам минус) – вынесли как три отдельныx достижения.

Также в отчете о проделанной Зеленским работе упоминается то, что он распустил Раду 8 созыва и начал процесс "масштабной перезагрузки" системы власти; начал перезапуск судебной реформы; представил инвесторам стратегию восстановления Донбасса, начиная с деоккупированных территорий, и развеял мифы о дефолте.

"Привлек большой бизнес к решению значимых социальных проблем (закупка скорых для больниц, приобретение жилья для семей пленных моряков) без обратных обещаний и обязательств от власти", - сообщает команда Зеленского.

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Также отмечается, что президент заставил погасить задолженность по зарплате шахтерам; отменил обязательность школьной формы; отменил драконовские штрафы за нарушение правил работы с наличными, которыми обкладывали бизнес с 1995 года; окончательно урегулировал использование мигалок и открыл улицу Банковую для людей.

Отдельным достижением Зеленского за первый месяц работы его команда называет то, что президент установил новую норму обращение к главе государства – по имени.

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Видео, Достижения, Владимир Зеленский, Первый месяц работы.
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