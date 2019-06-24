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В АПУ задумались о сокращении количества министерств

В АПУ задумались о сокращении количества министерств
15:31 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: АП рассматривает возможность сокращения количества министерств.

Администрация президента рассматривает возможность сокращения ряда министерств и намерена в ближайшее время подготовить проект коалиционного соглашения, сообщил заместитель главы АП Алексей Гончарук.

"Мы думаем о том, чтобы сократить количество министерств, смотрим на разные модели. Хочется подойти к формированию нового правительства максимально прагматично, чтобы не было лишних должностей", - сказал он в понедельник в Киеве в ходе конференции, посвященной реформе государственного управления.

Гончарук также добавил, что в ближайшее время АП подготовит проект коалиционного соглашения.

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Говоря также об итогах реформы государственного управления, он указал на нерешенось вопроса целесообразности существования Национальной академии государственного управления.

"У нас открыт вопрос по Национальной академии госуправления. Я общался с несколькими людьми... четыре из них сказали: "Ликвидируй!", - сказал Гончарук.

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Реформы, Министерства, АПУ, Алексей Гончарук, Госуправление.
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