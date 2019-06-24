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"Самопомич" и "Голос" продолжат консультации по кандидатам-мажоритарщикам

"Самопомич" и "Голос" продолжат консультации по кандидатам-мажоритарщикам
15:44 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: "Самопомич" и "Голос" возобновят переговоры о непротивостоянии на некоторых мажоритарных округах.

Партии "Самопомич" и "Голос" продолжат консультации о том, чтобы отказаться от противостояния друг с другом в некоторых одномандатных округах на внеочередных парламентских выборах после того, как завершится регистрация кандидатов в народные депутаты и определение рейтингов, сообщил лидер "Самопомочи" Андрей Садовой.

Как сказал политик в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", пока какие-либо договоренности между политическими силами по данному вопросу не достигнуты.

"Есть представитель с нашей стороны. Есть представитель со стороны "Голоса". Они начали этот разговор. Взяли определенную паузу, чтобы понять, кто конкретно будет зарегистрирован. Думаю, потом можно сделать срез через рейтинги, посмотреть, у кого больше шансов и тогда уже выйти на какое-то понимание", - рассказал Садовой.

В качестве примера он привел три округа во Львове - №115, №116, №118. "Есть среда адекватных людей. И они сейчас между собой должны конкурировать, когда есть люди, которые не достойны быть в политике, но они имеют шанс там остаться и далее", - сказал Садовый.

Согласно информации на сайте Центральной избирательной комиссии, по округу №115 от "Самопомочи" идет заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко, от "Голоса" – глава общественной организации "Лучший Сыхов" Наталья Пипа. В округе №116 "Самопомич" выдвинула своего нынешнего нардепа Ирину Подоляк, "Голос" – начальника одного из управления Львовского городского совета Марту Романяк.

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Кандидат от "Самопомочи" по округу №118 пока не зарегистрирован. По этому округу выдвинул свою кандидатуру нынешний народный депутат Богдан Дубневич. От "Голоса" там баллотируется замдиректора частного предприятия, которое предоставляет услуги по демонтажу оборудования, конструкций на предприятиях и принимает металлолом, Галина Васильченко.

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Андрей Садовый, Парламентские выборы, Голос, Самопомич, Выборы в Раду.
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