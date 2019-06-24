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Премьеры Франции и России обсудили Украину

Премьеры Франции и России обсудили Украину
19:09 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины: Премьер Франции считает, что избрание Зеленского "предоставляют новые возможности" для прекращения войны на Донбассе.

Премьер-министр Франции Эдуард Филипп считает, что избрание президентом Украины Владимира Зеленского "предоставляют новые возможности" для прекращения войны на Донбассе.

Об этом он сказал по итогам переговоров с российским премьер-министром России Дмитрием Медведевым во французском городе Гавр.

По его словам, он обсуждал ситуацию в Украине с российским коллегой.

"Мы считаем, что избрание нового президента в Украине предоставляет новые возможности для нас и необходимо этой возможностью воспользоваться. Мы делаем это активно – я говорю о Франции и Германии", - сказал Филипп.

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По его словам, есть настрой "продвигать ситуацию в позитивном русле", в частности в "нормандском формате".

"Мы призываем российское руководство воспользоваться изменениями и появлением нового президента в Украине, для того чтобы полностью и всецело внедрить Минские соглашения",- сказал Филипп.

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Франция, Владимир Зеленский, Эдуард Филипп.
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