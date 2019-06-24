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Семенченко: Пребывание в Раде сейчас уже не помогает, а мешает мне в борьбе за Украину

Семенченко: Пребывание в Раде сейчас уже не помогает, а мешает мне в борьбе за Украину
19:42 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: Семенченко решил не баллотироваться в Раду на внеочередных выборах.

Народный депутат Семен Семенченко заявил, что не будет баллотироваться в Верховную Раду на внеочередных выборах, и намерен сосредоточиться на создании политсилы единомышленников, помощи ветеранам АТО и на "проектах в военной сфере".

"Я принял решение не баллотироваться в Верховную Раду 9 созыва. Пребывание в Раде сейчас уже не помогает, а мешает мне в борьбе за Украину. Если ты не член правящей коалиции и не идешь на договорняки, то система блокирует твои полномочия, на твои депутатские запросы приходят отписки, а твои законопроекты годами не вносятся в повестку дня. Зато для многих людей ты один из четырехсот с лишним "му*аков из Верховной Рады" и "все они там одинаковые" - лучший козырь олигархической пропагандистской машины", - написал он на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник.

Он выразил сожаление тем, что так и не смог опереться в своих инициативах на политическую команду, с которой пришел в парламент в 2014 году. "Поэтому в начале этого года я сообщил о выходе из партии "Самопомич", - пояснил Семенченко.

Нардеп отметил, что на создание политической структуры из "людей действия" нужно больше времени, чем отведено политическим календарем в 2019 году, а присоединяться к чужим командам "только для того, чтобы получить статус депутата", он не намерен.

"Я ухожу из парламента с тем же, с чем туда пришел – с чистыми руками и чистой совестью. Чем я буду заниматься? У меня есть три больших проекта. Первый – создание политической структуры из единомышленников. Из людей, которые не только комментируют политические события и торгуют лицом на олигархических телеканалах. А действуют", - написал Семенченко.

По его словам, в фокусе его внимания останутся "Штаб блокады торговли с оккупантами", "Штаб освобождения патриотов", "Внутренний корпус батальона Донбасс" и "Силы обороны Украины" и т.д.

"Второй – это касается добровольческого движения. Я не хочу, чтобы доброволец, а вернее ветеран российско-украинской войны ассоциировался с тюрьмой, бедностью, посттравматическим синдромом, был не нужен государству, которое он защищал. Не хочу, чтобы он собирал клубнику в Польше… Я хотел бы, чтобы ветеран российско-украинской войны имел возможность получать достойную зарплату, имел возможность совершенствовать навыки, полученные на фронте, изучил английский язык, познакомился с такими же, как он, людьми из разных стран и был полезен людям именно как защитник", - отметил Семенченко.

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По его словам, он с коллегами и друзьями – ветеранами из Грузии, США, Ирака, Польши, Афганистана – разработали программу переподготовки и реабилитации украинских ветеранов и провели уже два выпуска, а также запустили школу английского языка для военных.

"И третье – я хотел бы сосредоточиться на реализации некоторых важных проектов в военной сфере, где мой опыт и организаторские способности принесут Украине больше пользы чем "партизанская война" оппозиционного депутата-одиночки в Раде. В ближайшее время расскажем о своих планах подробнее", - пообещал парламентарий.

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Верховная Рада, Парламентские выборы, Семен Семенченко, Выборы в Раду.
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