Член делегации Рады в ПАСЕ предложил свернуть деятельность офиса СЕ в Украине

Новости Украины: В Верховной Раде предлагают не продлевать меморандум с Советом Европы относительно работы офиса организации в Украине.

Член постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ Борислав Береза предлагает не продлевать меморандум с Советом Европы относительно работы офиса организации в Украине.

Об этом он заявил во время выступления на летней сессии ПАСЕ в Страсбурге во время дебатов касательно обсуждения проекта резолюции об укреплении процесса принятия решений в Ассамблее относительно полномочий и голосования, который предусматривает снятие санкций с российской делегации.

В частности, он отметил, все украинские заложники будут обречены находиться в российские тюрьмах десятки лет после возвращения делегации РФ в ПАСЕ без выполнения каких-либо условий.

"Вы фактически соглашаетесь с тем, что Россия делает с Украиной. Ну что ж, это ваше право. Видимо тогда, если Россия будет возвращена сюда... если после скандалов, которые сотрясали Парламентскую ассамблею Совета Европы, вы настаиваете, что Россию надо вернуть - то видимо офис Совета Европы исчерпал моральные возможности работать в Украине", - подчеркнул Береза.

"Видимо, ему пора сворачивать свою работу, что скорее всего и будет сделано, не продлив меморандум с офисом Совета Европы. Это будет правильное решение", - сказал Береза.

"Та организация, которая игнорирует европейские стандарты морали и демократии, не имеет права продолжать указывать о чем-либо в Украине", - считает член украинской делегации в ПАСЕ.

Он уверен, что возвращение России в ПАСЕ не является попыткой диалога, а поддержкой России в ее действиях по оккупации Крыма, Донбасса и убийствам украинцев.

"И если Россия будет возвращена в этот зал - то я не вижу возможности для себя нахождения в этом зале, где будут нарушены основные принципы Совета Европы", - добавил Береза.