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Климкин о событиях в Грузии: Зависеть от России хоть в чем-то - угроза для нацбезопасности

Климкин о событиях в Грузии: Зависеть от России хоть в чем-то - угроза для нацбезопасности
21:35 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Климкин подчеркивает, что любая зависимость от РФ является угрозой для национальной безопасности.

Фундаментальным принципом политики Украины на будущее должен стать вывод из последних событий в Грузии и российской реакции на них о том, что какая-либо зависимость от РФ является угрозой для национальной безопасности государства, заявляет глава МИД Украины Павел Климкин.

Об этом написал Климкин в понедельник вечером в своем аккаунте в Твиттер.

"Главный вывод грузинских событий: зависеть от России хоть в чем-то - угроза для национальной безопасности. Это должно стать фундаментальным принципом всей нашей политики на перспективу", - сказано в сообщении. 

Как сообщалось, 20 июня в Тбилиси произошли беспорядки, вызванные приездом в Грузию делегации российских депутатов для участия в Генассамблее Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Ее возглавлял депутат Госдумы России Сергей Гаврилов (фракция КПРФ). Заседание проходило в здании парламента Грузии, и Гаврилов занял место спикера, что и вызвало сначала протесты грузинских депутатов, а потом и беспорядки в столице страны.

Протестующие пытались штурмовать здание парламента, но были отброшены силами грузинской полиции. Спецназ применил против участников акции акустические пушки, слезоточивый газ и водометы, а также резиновые пули, чтобы выдворить граждан с проспекта Руставели. По данным Минздрава Грузии, в ходе столкновений пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейский и 31 сотрудник СМИ.

Власти России назвали происходящее в Тбилиси "русофобскими акциями" и заявили о якобы наличии угрозы для здоровья находящихся в Грузии россиян. 21 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым с 8 июля временно запретил российским авиакомпаниям выполнять рейсы из РФ в Грузию. Туроператорам и турагентам рекомендовано воздерживаться от продаж путевок в страну. Грузинские авиакомпании с 8 июля также временно не смогут летать в Россию.

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Между тем, в давлении на Грузию Россия не ограничилась прекращением авиасообщения между странами в самый разгар сезона отпусков. Теперь в ухудшении качества обвиняется грузинское вино. Роспотребнадзор опубликовал список компаний, чья продукция не допущена к ввозу на территорию страны. Речь идет о партии вина объемом 203 тыс. литров, которая была произведена в период с 2014 по 2018 год. До запрета пока не дошло, но грузинские виноделы, российские дистрибьюторы и алкогольные магазины обеспокоены перспективой.

Также новые ограничительные меры против Грузии допустили в Совете федерации России. Сенатор Франц Клинцевич заявил, что "продолжение антироссийской истерии" в Грузии может привести к тому, что Москва примет дополнительные меры, выходящие "за пределы туристического эмбарго".

Призвал к введению санкций против Грузии и руководитель фракции "Справедливой России" в Госдуме Сергей Миронов. По его мнению, адекватной реакцией на политику Тбилиси на фоне антироссийских протестов станет введение запрета на импорт грузинской сельскохозяйственной продукции.

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Россия, Грузия, МИД, Павел Климкин.
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