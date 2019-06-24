Геращенко: В ПАСЕ происходит настоящий Страсбургский заговор

Новости Украины: В ПАСЕ не поддержали поправки Украины для противодействия "российскому реваншу"

Украинская делегация подготовила более 200 поправок, чтобы заблокировать возвращение российской делегации, но "за" проголосовали лишь 52 европейца, 110 - "против".

Об этом на своей странице в Facebook написала вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко и добавила, что это "настоящий Страсбургский заговор", передает УНН.

"Наша делегация подготовила более 200 поправок, чтобы заблокировать возвращение российской делегации. Алексей Гончаренко и Елена Сотник в зале поставили вопрос о ее (резолюции - ред.) возвращении в комитет для рассмотрения поправок. За это проголосовали лишь 52 честных европейцы, 110 против", - написала Геращенко.

По ее словам, в ПАСЕ "происходит настоящий Страсбургский заговор".