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МИД: Одобренная резолюция в ПАСЕ - недопустимая уступка для РФ

МИД: Одобренная резолюция в ПАСЕ - недопустимая уступка для РФ
09:44 Сегодня Телеграф Фото: telegraf.com.ua

Новости Украины: В Министерстве иностранных дел отреагировали на голосование в ПАСЕ и принятие резолюции, которая возвращает Россию в состав Совета Европы.

В ведомстве прокомментировали ситуацию с голосованием в ПАСЕ, которое состоялось вчера, 24 июня. На сайте министерства появилась публикация, в которой осуждается данное решение.

"Одобрена Парламентской ассамблеей Совета Европы резолюция "Усиления процесса принятия решений Парламентской Ассамблеей относительно полномочий и голосования" является недопустимой уступкой для Российской Федерации", - говориться в сообщении на сайте.

В МИД считают, что это станет существенным ослаблением санкционного механизма. В свою очередь, Россия никаких конструктивных шагов не сделала. Мало того, эта страна не выполняет возложенных на нее обязательств, в том числе и резолюций ПАСЕ в ответ на проявленную агрессию.

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"То, что произошло сегодня (24 июня - ред.) в ПАСЕ, является свидетельством отхода от задекларированных стандартов, принципов и ценностей Совета Европы в результате беспрецедентного давления и финансового шантажа со стороны Российской Федерации", - заявили в министерстве.

Также в ведомстве подчеркнули, что всегда выступали против сценария с возвращением Россия в ПАСЕ, и остаются верными такой позиции и сейчас. В МИД напомнили, что вопреки поражению европейского парламентаризма, победили те страны, которые выступили против возвращения РФ в состав Ассамблеи.

"Это были именно те страны, которые в своей недавней истории либо были оккупированы СССР, либо сегодня страдают от российской оккупационной власти, которая продолжает осуществлять агрессию и убивать их граждан", - говориться в публикации.

По мнению украинской стороны, именно эти государства вместе с Украиной и являются защитниками европейских ценностей.

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Украина, ПАСЕ, Совет Европы, РФ, Резолюция, Голосование.
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