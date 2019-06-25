Гройсман выступает за еще одни досрочные выборы в Раду

Новости Украины: Премьер-министр Владимир Гройсман считает необходимым провести еще одни досрочные выборы в парламент после того, как в Конституцию внесут изменения по сокращению количества нардепов.

Премьер-министр Владимир Гройсман выступает за еще одни досрочные выборы в Верховную Рады после внесения изменений в Конституцию, которым будет сокращенно количество народных депутатов.

"Необходимо сейчас провести досрочные выборы, необходимо изменить конституцию и после полного периода времени идти сразу на досрочные выборы, для того, чтобы перегрузить парламент, сделать 250 депутатов. Тогда это будет честно по отношению к людям", - сказал Гройсман в эфире телеканала ICTV в понедельник вечером.

Он подчеркнул, что его политическая сила партия "Украинская стратегия Гройсмана" поддерживает такое развитие событий. По его мнению, сэкономленные средства от сокращения количества депутатов парламента, можно будет направить на другие сферы экономики.

Напомним, Конституционный суд Украины официально сообщил о принятии решения о конституционности указа президента о роспуске парламента. В частности, на официальном сайте суда появилось короткое сообщение: «Принято Решение КСУ по делу по конституционному представлению 62 народных депутатов Украины относительно конституционности Указа Президента Украины «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов».