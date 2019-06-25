Раду просят срочно рассмотреть вопрос остановки участия Украины в работе ПАСЕ

Новости Украины: Украинская делегация в ПАСЕ призвала власти Украины срочно обсудить вопрос остановки участия Украины в работе ПАСЕ и дальнейшего участи Украины в органах СЕ.

Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы просит украинские власти срочно рассмотреть вопрос остановки участия Украины в работе ПАСЕ, а также вопрос о дальнейшем участии Украины в органах Совета Европы, сообщил член делегации, народный депутат из фракции "Народный фронт" Леонид Емец.

"Решение украинской делегации в ПАСЕ. 1) Прекратить участие в работе Парламентской ассамблеи, кроме вопросов лишения полномочий Российской делегации. 2) Делегация обращается в Верховную Раду Украины относительно необходимости срочно рассмотреть вопрос остановки участия Украины в работе ПАСЕ", - написал он на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник.

Также, по словам нардепа, делегация обращается к президенту Украины Владимиру Зеленскому и Министерству иностранных дел Украины "относительно дальнейшего участия Украины в органах Совета Европы".

Ранее сообщалось, что полномочия российской делегации в ПАСЕ оспорены. По правилам ПАСЕ теперь полномочия могут быть заново подтверждены в течение 24 часов. Делегация сможет работать в зале в течение этих суток так же как и все остальные делегации, но не сможет голосовать по вопросам, которые связаны с ее полномочиями. Для оспаривания нужны были голоса 30 членов ассамблеи из пяти стран, это количество было набрано и полномочия опротестованы.