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Раду просят срочно рассмотреть вопрос остановки участия Украины в работе ПАСЕ
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Раду просят срочно рассмотреть вопрос остановки участия Украины в работе ПАСЕ

Раду просят срочно рассмотреть вопрос остановки участия Украины в работе ПАСЕ
13:26 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: Украинская делегация в ПАСЕ призвала власти Украины срочно обсудить вопрос остановки участия Украины в работе ПАСЕ и дальнейшего участи Украины в органах СЕ.

Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы просит украинские власти срочно рассмотреть вопрос остановки участия Украины в работе ПАСЕ, а также вопрос о дальнейшем участии Украины в органах Совета Европы, сообщил член делегации, народный депутат из фракции "Народный фронт" Леонид Емец.

"Решение украинской делегации в ПАСЕ. 1) Прекратить участие в работе Парламентской ассамблеи, кроме вопросов лишения полномочий Российской делегации. 2) Делегация обращается в Верховную Раду Украины относительно необходимости срочно рассмотреть вопрос остановки участия Украины в работе ПАСЕ", - написал он на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник.

Также, по словам нардепа, делегация обращается к президенту Украины Владимиру Зеленскому и Министерству иностранных дел Украины "относительно дальнейшего участия Украины в органах Совета Европы".

Ранее сообщалось, что полномочия российской делегации в ПАСЕ оспорены. По правилам ПАСЕ теперь полномочия могут быть заново подтверждены в течение 24 часов. Делегация сможет работать в зале в течение этих суток так же как и все остальные делегации, но не сможет голосовать по вопросам, которые связаны с ее полномочиями. Для оспаривания нужны были голоса 30 членов ассамблеи из пяти стран, это количество было набрано и полномочия опротестованы.

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Все по теме:

Леонид Емец, Украинская делегация в ПАСЕ, Участие Украины в работе ПАСЕ, Участие Украины в органах СЕ.
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