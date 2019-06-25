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Ответ Портнову: Порошенко направил заявление в ГБР на нардепа

Ответ Портнову: Порошенко направил заявление в ГБР на нардепа
15:19 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Экс-президент Украины Петр Порошенко отреагировал на заявления Андрея Протова, которые тот подал в ГБР.

"Битва заявлений" в ГБР стала результатом споров Порошенка и Портнова. Первым начал экс-советник Виктора Януковича, подав пять заявление на Петра Алексеевича, сообщается на сайте УНН.

согласно содержанию поданных бумаг, Андрей Портнов обвиняет бывшего главу государства в умышленном силовом захвате власти. обвинения касаются также и спикера ВРУ Андрея Парубия.

"(...) Должностные лица, которые занимали особое положение в органах государственной власти Украины, совершали действия, направленные на захват государственной власти при внесении представления на назначение премьер-министра Украины при отсутствии коалиции в Верховной Раде", - говорится в сообщении ГБР.

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Такие же заявления ранее были направлены от имени нардепов Шуфрича и Нимченка.

В ответ на это Петр Порошенко направил свое заявление, обвиняя Портнова в распространении заведомо ложной информации в его адрес. Если по обращениям экс-советника Януковича начато досудебное расследование, то заявление бывшего президента пока остается на стадии регистрации.

"Заявление Порошенко поступило, на этапе регистрации сейчас находится. Никаких действий по нему еще не сделано", - рассказали в пресс-службе Госбюро расследований.

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Заявление, Петр Порошенко, ГБР, Андрей Портнов, Андрей Парубий, Захват власти.
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