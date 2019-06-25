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Депутаты просят КС пояснить обязательность решений суда

Депутаты просят КС пояснить обязательность решений суда
19:01 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Почти 50 нардепов просят КС растолковать статью Конституции об обязательности решений этого суда.

В Конституционный суд (КС) Украины поступило конституционное представление 49 народных депутатов относительно официального толкования статьи 151-2 Конституции Украины (касается решений и заключений, принятых Конституционным судом, которые являются обязательными, окончательными и не могут быть обжалованы).

Текст данного представления размещен на сайте КС в рубрике "На рассмотрении суда".

"Предоставить официальное толкование ст. 151-2 Конституции Украины от 28 июня 1996 года (…) с изменениями в контексте такого вопроса: какие именно решения Конституционного суда Украины могут быть обжалованы: какие-либо решения, которые принимает Конституционный суд Украины на своих заседаниях, в том числе в форме постановлений на специальных пленарных заседаниях, в частности, по вопросам избрания главы КС, предоставления согласия на задержание или содержание под стражей либо арестом судьи Конституционного суда, принятия решения об увольнении судьи Конституционного суда Украины с должности; или лишь решения по вопросам, связанным с осуществлением конституционного производства по результатам рассмотрения дел по конституционным представлениям, конституционным обращениям и конституционным жалобам", - говорится в тексте конституционного представления.

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Инициаторами представления стали члены фракций "Народный фронт" (в частности, Сергей Высоцкий, Андрей Тетерук, Павел Пинзеник), "Блок Петра Порошенко" (Валерий Карпунцов, Виктор Король, Игорь Артюшенко), Радикальной партии Олега Ляшко (Олег Куприенко, Сергей Скуратовский, Дмитрий Линько), "Оппозиционный блок" (Михаил Папиев, Николай Скорик), группы "Видродження" (Виктор Развадовский), а также ряд внефракционных парламентариев.

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Конституционный Суд, Конституция Украины, Суд, КС.
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