КСУ признал неконституционной статью, по которой арестовали Савченко

Новости Украины: КСУ удовлетворил жалобу нардепа Савченко на незаконность содержания под стражей.

Конституционный суд (КС) Украины удовлетворил жалобу народного депутата (внефракционного) Надежды Савченко на незаконность своего содержания под стражей, признав неконституционным положение статьи Уголовного процессуального кодекса (УПК), в соответствии с которым ее арестовали без возможности залога или взятия на поруки.

"Конституционный суд Украины признал неконституционным положение части пятой статьи 176 Уголовного процессуального кодекса, по которому было невозможно применить более мягкую меру пресечения, кроме содержания под стражей, по некоторым статьям УК", - говорится в сообщении на сайте партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" во вторник.

Данное решение приняла Большая палата КС по конституционной жалобе нардепа Савченко. "За" проголосовали 10 судей.

Как сообщалось, в мае 2018 года в КС поступила жалоба Савченко на незаконность своего содержания под стражей. Жалоба касалась ч.5 ст.176 УПК, согласно которой Савченко продлили арест без возможности внесения залога и взятия на поруки.

Согласно ч. 5 ст. 176 (Общие положения о мерах пресечения) УПК, обязательство доказывания перед следственным судьей, судом обстоятельств-оснований избрания подозреваемому, обвиняемому меры пресечения, а также того, что ни одна из других, более мягких мер не может предотвратить доказанные при рассмотрении риск или риски и обеспечить надлежащее выполнение им процессуальных обязанностей, возложено на следователя, прокурора. Поэтому при решении вопроса об избрании лицу меры пресечения следственный судья, суд должны руководствоваться правилом принципа презумпции невиновности о том, что все сомнения относительно доказанности обстоятельств-оснований избрания меры пресечения толкуются в пользу подозреваемого, обвиняемого.

22 марта 2018 года Верховная Рада поддержала представления генпрокурора Украины Юрия Луценко и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко. Она подозревается в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти; посягательстве на жизнь государственных и общественных деятелей, подготовке к совершению террористического акта, создании террористической группы или террористической организации, незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

23 марта Шевченковский районный суд Киева принял решение об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Савченко до 20 мая. Впоследствии суд продлевал сроки ареста.

В ночь на 16 апреля 2019 года депутата Савченко освободили из-под стражи в зале Броварского горрайонного суда Киевской области, поскольку в полночь истек срок содержания под стражей, который не был продлен.