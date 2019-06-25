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Береза назвал имена докладчиков по обжалованию полномочий РФ в ПАСЕ

Береза назвал имена докладчиков по обжалованию полномочий РФ в ПАСЕ
19:44 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины: Комитеты ПАСЕ определили докладчиков для подготовки проектов решений по обжалованию полномочий делегации РФ в Ассамблее.

Профильные комитеты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) назначили докладчиков для подготовки проектов решений по обжалованию полномочий российской делегации в Ассамблее, сообщил заместитель члена постоянной делегации Украины в ПАСЕ, народный депутат (внефракционный) Борислав Береза.

"Мониторинговый и регламентный комитеты Парламентской ассамблеи Совета Европы назначили докладчиков, которые будут готовить проекты решений по обжалованию полномочий российской делегации", - написал он на своей странице в Фейсбуке во вторник.

Так, в мониторинговом комитете проект резолюции будет готовить британский консерватор Роджер Гейл, который голосовал против возвращения делегации РФ в ПАСЕ.

В регламентном комитете, по данным Березы, проект резолюции будет готовить Эгидиус Варейкис - литовский депутат, который также голосовал против возвращения России в ПАСЕ.

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В ночь на 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию об ограничении санкционного механизма Ассамблеи, что открывает возможность возвращения российской делегации в организацию.

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В ПАСЕ 26 июня рассмотрят доклады двух комитетов по возражениям против восстановления полномочий делегации РФ.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что отзывает постоянного представителя Украины при Совете Европы Дмитрия Кулебу для консультаций в связи с решением ПАСЕ относительно российской делегации.

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ПАСЕ, Россия, Совет Европы, Борислав Береза.
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