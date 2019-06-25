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МИД Украины имеет четкий план действий относительно РФ в ПАСЕ

МИД Украины имеет четкий план действий относительно РФ в ПАСЕ
14:21 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины: Украинский МИД сделал выводы с голосования в ПАСЕ и сделает все возможное для недопущения России в организацию.

Министерство иностранных дел представит конкретный план действий Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы после завершения процедуры обжалования полномочий делегации России.

Об этом заявила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко в эфире телеканала "Прямой", сообщает корреспондент.

"Фактически мы можем говорить о том, что ПАСЕ капитулировала перед российским шантажом - сначала политическим, а потом финансовым ... Мы посмотрим, как завершится процедура обжалования полномочий российской делегации, и затем представим конкретные шаги, каким образом будем действовать дальше", - сказала Зеленко.

Она заверила, что в МИД внимательно проанализировали списки делегаций - которые голосовали "за", которые "против" - и сделали соответствующие выводы. По ее словам, сейчас украинские послы в ключевых столицах активно работают над тем, чтобы не допустить окончательной сдачи уставных принципов Совета Европы, на который возложена функция обеспечения прав человека в Европе, а это "нуждается сегодня в отдельной защите".

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По мнению Зеленко, нельзя утверждать, что это голосование в ПАСЕ является проигрышем украинской дипломатии, поскольку, к примеру, в течение последнего года сделано очень много и в парламентском измерении, и со стороны иностранных учреждений МИД, и со стороны президентов Украины - сначала Петра Порошенко, а затем Владимира Зеленского, который поднимал этот вопрос на переговорах в Брюсселе, Париже и Берлине.

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"Было сделано все возможное. Но мы видим, что нас не услышали. Однако нельзя опускать руки, работа продолжается. Мы пока имеем чрезвычайно насыщенную повестку дня в нашем взаимодействии с другими структурами Совета Европы, значит, будем работать над тем, чтобы защищать прежде всего наши национальные интересы и интересы наших граждан", - резюмировала пресс-секретарь МИД.

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ПАСЕ, МИД, Совет Европы, МИД Украины, Екатерина Зеленко.
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