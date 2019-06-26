Порошенко назвал основных соперников на предстоящих выборах

Новости Украины: Порошенко назвал "Оппозиционную платформу – За жизнь" и "Оппозиционный блок" главным соперниками на выборах в Раду.

Лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что рассматривает партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" и "Оппозиционный блок" как главных оппонентов своей партии на внеочередных выборах в Верховную Раду и намерен не допустить их вхождение в парламентскую коалицию.

Об этом написал Порошенко в своем микроблоге в соцсети Twitter во вторник.

"Оппозиционная платформа Бойко-Медведчука и Опоблок Мураева-Вилкула становятся все агрессивнее и наглее. Они - наши главные оппоненты на этих выборах. Мы не дадим им занять второе место, на которое они рассчитывают", - сказано в сообщении.

Опозиційна платформа Бойка-Медведчука та Опоблок Мураєва-Вілкула стають все агресивнішими та нахабнішими. Вони - наші головні опоненти на цих виборах. Ми не дамо їм посісти друге місце, на яке вони розраховують. — Петро Порошенко (@poroshenko) 25 июня 2019 г.

"Мы не дадим Оппоплатформе и Оппоблоку возможности претендовать на участие в новой коалиции или в правительстве, где они надеются диктовать волю Москвы", - добавил политик.