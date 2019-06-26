Временный поверенный в делах США в Украине рассказал о приоритетах своей работы

Новости Украины: Тейлор назвал своими приоритетами деоккупацию Донбасса и борьбу с коррупцией.

Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор ключевыми приоритетами своей работы в Киеве назвал деоккупацию Донбасса и борьбу с коррупцией.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве.

"С 2009 года я работал в американском Институте мира, этот институт занимался определенной работой, касающейся Украины. Мы искали возможности, чтобы Россия вышла из Донбасса. Пока я нахожусь в Украине, мы это видим ключевым приоритетом и целью - чтобы Россия ушла из Донбасса", - заявил американский дипломат.

Он также выделил борьбу с коррупцией как ещё одно приоритетное направление своей работы.

В то же время, на вопрос журналистов о том, в приоритете ли для США вопрос деоккупации Крыма, Тейлор ответил, что "Крым остается в перечне приоритетов для Соединенных Штатов".

По его словам, сейчас в США активно ведется работа по определению кандидатуры посла в Украине.

"В Вашингтоне пытаются найти постоянного посла (в Украине - ред.). Для этого его надо номинировать, затем эта кандидатура должна пройти утверждение в Сенате", - отметил дипломат.

Как сообщалось ранее, посол США в Украине Мари Йованович в мае завершила миссию в Киеве и вернулась на родину.

19 июня в Киев прибыл временный поверенный в делах США Уильям Тейлор, который до назначения посла будет исполнять его обязанности.