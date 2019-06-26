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Дарт Вейдер будет участвовать в выборах в Раду

Дарт Вейдер будет участвовать в выборах в Раду
00:15 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины: ЦИК зарегистрировала кандидатом в нардепы Дарта Вейдера.

В Одессе на избирательном округе №135 баллотируется в народные депутаты житель Киева Дарт Вейдер. Соответствующая информация размещена на сайте Центральной избирательной комиссии.

По официальным данным, Дарт Викторович Вейдер родился 4 октября 1987 года в Киеве, гражданин Украины.

В течение последних пяти лет проживает на территории Украины, в частности, в Киеве. Имеет высшее образование. Является директором ООО "Темная сторона силы", член политической партии "БЛОК Дарта Вейдера", судимостей не имеет.

Выдвинут в парламент политической партией "БЛОК Дарта Вейдера".

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Как отмечается, в ЦИК поступило заявление вышеназванной политсилы вместе с другими документами о регистрации кандидата в народные депутаты Украины Дарта Вейдера, выдвинутого 7 июня 2019 на внеочередном съезде этой партии, в одномандатном избирательном округе № 135.

Рассмотрев указанные документы 24 июня, Центральная избирательная комиссия установила их соответствие требованиям Закона Украины "О выборах народных депутатов Украины".

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ЦИК, Парламентские выборы, Дарт Вейдер, Выборы в Раду.
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