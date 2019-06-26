Скачать
Среда, 26.06.2019
Нефьодов о сроках запуска таможенной службы: Где-то через 2,5 месяца реалистично
Нефьодов о сроках запуска таможенной службы: Где-то через 2,5 месяца реалистично
К протестующим в Грузии присоединился экс-президент страны
К протестующим в Грузии присоединился экс-президент страны
Хавбек Фенербахче заинтересовал Динамо
Хавбек Фенербахче заинтересовал Динамо
Как Кейт: принцесса Швеции повторила образ герцогини Кембриджской
Как Кейт: принцесса Швеции повторила образ герцогини Кембриджской

США помогут Украине в улучшении ситуации с хранением боеприпасов

США помогут Украине в улучшении ситуации с хранением боеприпасов
03:11 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Вашингтон выделит Киеву $4 млн на улучшение защищенности военных складов на территории Украины.

Представители украинско-американской группы по вопросам нераспространения и экспортного контроля на заседании в Вашингтоне подписали Меморандум о предоставлении США помощи Украине в сфере хранения боеприпасов на сумму в $4 млн, сообщили в украинском посольстве в Вашингтоне.

Об этом сказано в сообщении на странице посольства в Фейсбук во вторник вечером.

"В.и.о. директора Департамента международной безопасности МИД Украины Руслан Нимчинский и помощник Госсекретаря США по военно-политическим вопросам Кларк Купер в присутствии посла Украины в США Валерия Чалого подписали Меморандум о предоставлении Соединенными Штатами помощи Украине в сфере хранения боеприпасов, которым предусматривается выделение американской стороной не менее $4 млн на улучшение защищенности военных складов на территории Украины", – говорится в сообщении.

Во время открытия заседания посол Украины в США Валерий Чалый отметил растущее доверие между двумя странами, в том числе "в чувствительных сферах, и роль рабочей группы в углублении отношений стратегического партнерства между двумя государствами".

Временный поверенный в делах США в Украине рассказал о приоритетах своей работы

Заседание украинско-американской рабочей группы по вопросам нераспространения и экспортного контроля проводится два раза в год, поочередно в Киеве и Вашингтоне, является важным двусторонним форумом для обсуждения взаимодействия между государствами в сфере международной безопасности, предотвращения распространения оружия массового уничтожения и средств его доставки, контроля технологий, действующей санкционной политики в контексте противодействия российской агрессии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Валерий Чалый, Руслан Нимчинский, Военные склады, Хранение боеприпасов, Кларк Купер.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Новая ведущая 10 сезона шоу "Х-фактор": кто заменит Оксану Марченко
02 Итальянская свадьба Алины Гросу: сколько потрачено
03 Зеленский едет в Канаду
04 Климкин ожидает давления на Россию в рамках G20
05 Маас напомнил РФ о взносах в ПАСЕ, но "забыл" об обязательствах по Украине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Новак сравнил дорожную сферу в Украине и Польше
Новак сравнил дорожную сферу в Украине и Польше
Суд вернул двум проспектам в Киеве советские названия
Суд вернул двум проспектам в Киеве советские названия
Дарт Вейдер будет участвовать в выборах в Раду
Дарт Вейдер будет участвовать в выборах в Раду
Главное все в меру: продукты, которые могут стать ядом для организма
Главное все в меру: продукты, которые могут стать ядом для организма
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь