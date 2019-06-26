Трюдо рассказал, какие вопросы обсудит с Зеленским

Новости Украины: Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо намерены обсудить увеличение количества рабочих мест.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время встречи в Торонто будут искать способы увеличить количество рабочих мест. Об этом, анонсируя переговоры, заявил Трюдо.

"Канада и Украина разделяют глубокую историческую дружбу, построенную на общих ценностях и крепких межличностных связях. С нетерпением ожидаю встречи с Президентом Зеленским, во время которой подтверждается приверженность Канады народа Украины и обсужу пути углубления экономического партнерства и создание хороших рабочих мест для среднего класса в обоих государствах", - сказал Трюдо.

В его офисе добавили, что во время переговоров будут также обсуждены "усилия Украины в реформировании на пути к евроатлантической интеграции и ситуация с безопасностью в регионе".

Как сообщалось, Президент Украины Владимир Зеленский будет находиться с визитом в Канаде с 1 по 3 июля. Он примет участие в конференции по вопросам реформ в Украине, которая пройдет в Торонто, и проведет ряд двух - и многосторонних встреч.