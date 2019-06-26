Сестры Савченко будут баллотироваться в Раду от Донецкой области

Новости Украины: Народный депутат Надежда Савченко с сестрой Верой намерены баллотироваться в Верховную Раду по одномандатному избирательному округу №51 в Донецкой области.

Народный депутат Украины Надежда Савченко и ее сестра Вера будут баллотироваться в Верховную Раду в одномандатных избирательных округах в Донецкой области. Об этом Надежда Савченко написала на своей странице на Facebook.

"Система сопротивляется, но наша партия "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" будет представлена в избирательном процессе. Политсила выдвигает 7 мажоритарных кандидатов, в том числе четыре по Донецкой области", - пишет кандидат.

В частности, Надежда Савченко зарегистрирована кандидатом от округа № 51 в поселке Зайцево. Ее сестра Вера будет избираться от округа № 45 (Авдеевка и Ясиноватский район).

Свое решение баллотироваться по избирательным округам Донетчины Надежда Савченко объяснила отсутствием необходимой суммы для регистрации политсилы, а также желанием объединить украинское общество и необходимостью поиска взаимопонимания: "Мы понимаем, что приоритетом для Украины сегодня является окончание войны на максимально выгодных для нашего государства условиях. А также объединение украинского общества, поиск согласия и совместная работа ради общего будущего".

Как сообщалось, 22 марта 2018 года Верховная Рада Украины дала согласие на снятие с нее депутатской неприкосновенности, привлечении к уголовной ответственности, задержании и аресте. В тот же день ее задержали.

23 марта 2018 года Шевченковский райсуд Киева впервые избрал Савченко меру пресечения в виде содержания под стражей. В мае 2019 года Броварской суд Киевской области принял решение освободить из-под стражи Владимира Рубана и Надежду Савченко в зале судебных заседаний. Суд принял такое решение из-за того, что срок меры пресечения истек, а новый не был избран.