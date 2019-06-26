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ЦИК обжалует решение суда, обязавшего зарегистрировать кандидатов от партии Саакашвили
ЦИК обжалует решение суда, обязавшего зарегистрировать кандидатов от партии Саакашвили
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ЦИК обжалует решение суда, обязавшего зарегистрировать кандидатов от партии Саакашвили

ЦИК обжалует решение суда, обязавшего зарегистрировать кандидатов от партии Саакашвили
13:45 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: Центральная избирательная комиссия обжалует решение суда, обязавшего зарегистрировать список кандидатов на внеочередных парламентских выборах от партии "Рух новых сил" Саакашвили.

Центральная избирательная комиссия намерена обжаловать решение суда, обязавшего Центризбирком зарегистрировать список кандидатов на внеочередных парламентских выборах от партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили, заявляет глава ЦИК Татьяна Слипачук.

"После изучения решения суда, которое, по нашему мнению, не соответствует положению закона "О политических партиях", в соответствии с которым ЦИК осуществляет определенные методы контроля за политическими партиями во время избирательного процесса, и положению закона Украины о выборах народных депутатов Украины принято решение подавать кассационную жалобу", - сообщила Слипачук на брифинге в среду в Киеве.

По ее словам, юридическую точку в этом споре должен поставить Верховный суд.

Как сообщалось, Шестой апелляционный административный суд 25 июня удовлетворил иск партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили на решение ЦИК об отказе в регистрации кандидатов от этой политсилы на внеочередных выборах Верховной Рады, отменив соответствующее постановление ЦИК от 23 июня.

"Обязать Центральную избирательную комиссию повторно рассмотреть поданные 20 июня 2019 года политической партией "Рух новых сил" Михаила Саакашвили документы для регистрации кандидатов в народные депутаты Украины от партии "Рух новых сил" Михаила Саакашвили в общегосударственном избирательном округе и одномандатных избирательных округах", - говорится в решении суда.

23 июня ЦИК отказала в регистрации кандидатам от партии "Рух новых сил" в общегосударственном многомандатном избирательном округе и выдвинутых в одномандатных избирательных округах.

В ЦИК пояснили, что внеочередные выборы народных депутатов Украины президент назначил указом на 21 июля 2019 года. "А, следовательно, рассмотрение 8 мая 2019 года на заседании совета политической партии "Рух новых сил" вопросов, связанных с участием партии во внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года, не могло быть осуществлено", - заявили в Центризбиркоме.

"Рух новых сил" Саакашвили таки пойдет на выборы: решение суда

По информации комиссии, внеочередной партийный съезд "Руха новых сил", созванный 10 июня и утвердивший избирательный список кандидатов, "состоялся в нарушение требований устава этой партии".

В Центризбиркоме заявляли, что копию постановления ЦИК и копию протокола заседания совета партии "Рух новых сил" от 8 мая и протокола внеочередного съезда партии от 10 июня направят в Национальную полицию Украины "для осуществления проверки и в случае необходимости - принятия предусмотренных законодательством мер реагирования".

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Все по теме:

Регистрация, Решение суда, ЦИК Украины, Михэила Саакашвили, Обжалование, Рух новых сил, Список кандидатов.
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