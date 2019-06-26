Кириленко покинул заседание Кабмина: названа причина

Новости Украины: Вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко ушел из заседания Кабмина, так как не согласен рассматривать вопрос назначения кандидатур на должности губернаторов в закрытом режиме.

Вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко покинул заседание Кабмина в среду в знак несогласия с рассмотрением вопроса относительно кандидатур на должности губернаторов в закрытом режиме. Об этом он сообщил в Twitter.

"Считаю, рассмотрение вопроса согласования кандидатур на должности губернаторов в закрытом режиме принципиально неправильным. Это политические фигуры, поэтому об их позиции, как и о вопросах, которые к ним могут возникать, должна знать вся страна. В знак несогласия вынужден покинуть заседание правительства", - отметил Кириленко.

Вважаю, що розглядати питання погодження кандидатур на посади Голів ОДА у закритому режимі є принципово не правильним. Це політичні фігури,тому про їх позицію,як і про питання, що до них можуть виникати, повинна знати вся країна. На знак не згоди змушений залишити засідання Уряду — В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 26 июня 2019 г.

Ранее вице-премьер-министр Павел Розенко сообщил, что правительство на заседании в среду рассмотрело 8 кандидатур от Администрации Президента на должности председателей областных государственных администраций.

В списке, обнародованном Розенко, указано 8 фамилий. Так, на должность председателя Донецкой областной государственной администрации предлагается назначить Павла Кириленко; на должность председателя Луганской ОГА - Виталия Комарницкого; на должность председателя Закарпатской ОГА - Игоря Бондаренко; на должность председателя Львовской ОГА - Маркияна Мальского; на должность председателя Киевской ОГА - Михаила Бно-Айрияна.

Кроме того, Андрея Андрейчикова предлагается назначить председателем Одесской областной государственной администрации Юрия Гусева - председателем Херсонской областной государственной администрации Игоря Шевченко - председателем Черкасской областной государственной администрации.