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Сотрудники ГБР провели обыск у Бирюкова: он рассказал, что изъяли

Сотрудники ГБР провели обыск у Бирюкова: он рассказал, что изъяли
15:24 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: Из дома бывшего внештатного советника пятого президента Украины Петра Порошенко Юрия Бирюкова сотрудники ГБР изъяли старый флеш-накопитель и два черновика.

Бывший внештатный советник пятого президента Украины Петра Порошенко, экс-помощник министра обороны, кандидат в народные депутаты от партии "Европейская солидарность" Юрий Бирюков сообщил, что в результате проведения обыска у него дома в среду был изъят старый флеш-накопитель и два черновика со справками Министерства обороны.

"Нашли какую-то флешку. Судя по тому, что она на, по моему, 64 Мб, этой флешке, наверное, лет 15. И какие-то два черновика. И все", - сказал Бирюков журналистам у своего дома в Киевской области после проведения обыска, отвечая на вопрос, изъяли ли у него что-то после обыска.

На вопрос, что содержится в изъятой флешке, он сказал: "Что там, я не знаю. Может, семейные фотографии. Ее посмотреть уже невозможно, она нерабочая. Но они радостно нашли единственную в доме флешку и ее, соответственно, изъяли. В черновиках были какие-то справки Министерства обороны, которые я заказывал, потому что являлся советником министра обороны".

При этом кандидат в нардепы отметил, что у него в результате не изъяли военные куртки, о чем ранее сообщил представитель центрального совета партии "Европейская солидарность", журналист Виталий Гайдукевич.

"Они покрутили их в руках – зимний и летний китель, мой, с моими нашивками и моей фамилией. Собирались зачем-то изымать, потом посовещались и решили, что, наверное, личные вещи изымать не надо", - рассказал Бирюков.

По его словам, обыск проводили сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР), при этом вели себя корректно и в общей сложности провели у него дома около двух часов, интересовались хранящимися дома денежными средствами и тендерной документацией, "ничего не нашли и уехали". При этом экс-советник министра отметил, что дело, по потому был проведен обыск, связано с поставками вещевого обеспечения Министерству обороны.

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Он выразил удивление, какое его прежняя деятельность может иметь отношение к ГБР и их полномочиям, поскольку он никогда не был госслужащим ни в каком статусе и не имел права подписи.

"Странное совпадение: позавчера я зарегистрирован кандидатом в народные депутаты, три недели назад я закончил работу в Министерстве обороны и сейчас приходят сотрудники Государственного бюро расследований, которые вообще не относятся к волонтерам, они должны заниматься расследованием действий должностных лиц 1-2 категорий. Это не совпадение, это так просто случилось? Не знаю", - сказал Бирюков.

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Все по теме:

Петр Порошенко, Кандидат в нардепы, Юрий Бирюков, Обыски, Бывший внештатный советник, Пятый президент Украины.
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