Разумков: В партии "Слуга народа" уже нарабатывают законопроекты

Новости Украины: Команда "Слуги народа" разрабатывают концепции законопроектов, которые в будущем будут направлены на рассмотрение будущего Правительства.

Инициаторы законодательных актов планируют, что в дальнейшем проекты законов будут приняты новыми депутатами Верховной Рады. Как сообщает УНИАН, о законодательной работе представителей "СН" рассказал председатель партии Дмитрий Разумков.

"Для нас важно прийти в парламент не с пустыми руками. Партийная программа «Слуги народа» определяет основные направления реформ и системных изменений. Но они требуют детальной проработки на уровне государственных политик и конкретных законопроектов", - сообщил глава политсилы.

По его словам, чтобы реализовать задуманное, необходима эффективная работа профильных комитетов. В партии рассказали, что на сегодняшний день уже создан 21 комитет по основным направлениям, среди которых политическая реформа, антикоррупционная реформа, безопасность и оборона, внешняя политика и дипломатия, судебная реформа, реформа правоохранительных органов. На разработку концепции законопроектов в "Слуге народа" выделили три недели.

"Сейчас перед нами стоит задача в течение трех недель разработать концепции документов, чтобы после выборов не терять времени и сразу приступить к внедрению в законодательство изменений, в которых сегодня нуждается общество", - добавил Разумков.

Работа "на опережение" позволит кандидатам в депутаты продолжить деятельность в комитетах "без переходного периода".