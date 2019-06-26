Парубий прокомментировал решение ПАСЕ

Новости Украины: Парубий в ближайшее время инициирует проведение совещания по ситуации в ПАСЕ.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий поддерживает решение постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) о прекращении участия в работе сессии ассамблеи и будет инициировать проведение совещания по ситуации в ПАСЕ

Как сообщает в среду пресс-служба Рады, спикер высоко оценил работу украинской делегации в ПАСЕ и поддержал ее решение о прекращении участия в работе сессии ассамблеи.

"Мы действительно имеем очень опасный прецедент и опасное решение, но это решение имеет свой внутренний настрой. Когда Украина боролась и демонстрировала готовность защищать свои интересы, европейские страны вынуждены были становиться на сторону Украины в борьбе против российского агрессора", - сказал Парубий.

В контексте ряда инициатив, с которыми выступила украинская делегация, в частности о недопущении на парламентские выборы в Украину наблюдателей от Российской Федерации, Парубий заявил, что считает это правильным.

"Мы не можем допустить, чтобы на украинских парламентских выборах были представители страны-агрессора, чтобы они судили и определяли демократичность украинских выборов", - сказал он.

Председатель Верховной Рады сообщил, что в ближайшее время будет инициировать проведение совещания по ситуации в ПАСЕ.

"Вместе с председателем нашей делегации Владимиром Арьевым мы проведем оперативные дискуссии, обсудим каждую из этих инициатив и примем по ним окончательные решения", - отметил Парубий.

Он еще раз подчеркнул, что действия украинской делегации – правильные и четко демонстрируют отношение Украины к решению, которое было принято ПАСЕ.