Скачать
Четверг, 27.06.2019
НАТО продолжит поддерживать Украину вне зависимости от ситуации с ДРСМД
НАТО продолжит поддерживать Украину вне зависимости от ситуации с ДРСМД
Парубий прокомментировал решение ПАСЕ
Парубий прокомментировал решение ПАСЕ
Украина - в десятке мирового рейтинга по баскетболу 3х3
Украина - в десятке мирового рейтинга по баскетболу 3х3
СМИ: из-за истощения голливудская актриса потеряла сознание
СМИ: из-за истощения голливудская актриса потеряла сознание

Парубий прокомментировал решение ПАСЕ

Парубий прокомментировал решение ПАСЕ
23:45 Ср, 26 Июнь 2019 Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Парубий в ближайшее время инициирует проведение совещания по ситуации в ПАСЕ.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий поддерживает решение постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) о прекращении участия в работе сессии ассамблеи и будет инициировать проведение совещания по ситуации в ПАСЕ

Как сообщает в среду пресс-служба Рады, спикер высоко оценил работу украинской делегации в ПАСЕ и поддержал ее решение о прекращении участия в работе сессии ассамблеи.

"Мы действительно имеем очень опасный прецедент и опасное решение, но это решение имеет свой внутренний настрой. Когда Украина боролась и демонстрировала готовность защищать свои интересы, европейские страны вынуждены были становиться на сторону Украины в борьбе против российского агрессора", - сказал Парубий.

В контексте ряда инициатив, с которыми выступила украинская делегация, в частности о недопущении на парламентские выборы в Украину наблюдателей от Российской Федерации, Парубий заявил, что считает это правильным.

"Мы не можем допустить, чтобы на украинских парламентских выборах были представители страны-агрессора, чтобы они судили и определяли демократичность украинских выборов", - сказал он.

В Госдуме РФ назвали решение ПАСЕ первым шагом к признанию Крыма российским

Председатель Верховной Рады сообщил, что в ближайшее время будет инициировать проведение совещания по ситуации в ПАСЕ.

"Вместе с председателем нашей делегации Владимиром Арьевым мы проведем оперативные дискуссии, обсудим каждую из этих инициатив и примем по ним окончательные решения", - отметил Парубий.

Он еще раз подчеркнул, что действия украинской делегации – правильные и четко демонстрируют отношение Украины к решению, которое было принято ПАСЕ.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, ПАСЕ, Россия, Андрей Парубий.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 КМУ поддержал назначение глав восьми ОГА, предложенных Президентом
02 Семь стран устроили демарш в ПАСЕ из-за возвращения РФ
03 Возвращение РФ в ПАСЕ: подробности скандального решения
04 Президент внес в ВРУ законопроект о снижении стоимости электроэнергии
05 Развод - не помеха: Слава Каминская показала стройную фигуру в купальнике
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В штабе ООС прокомментировали разведение сил у Станицы Луганской (Видео)
В штабе ООС прокомментировали разведение сил у Станицы Луганской (Видео)
Пейчинович-Бурич избрана главой Совета Европы
Пейчинович-Бурич избрана главой Совета Европы
Семь стран устроили демарш в ПАСЕ из-за возвращения РФ
Семь стран устроили демарш в ПАСЕ из-за возвращения РФ
Вне конкуренции: Кейт Миддлтон обошла Меган Маркл в рейтинге самых влиятельных людей Великобритании
Вне конкуренции: Кейт Миддлтон обошла Меган Маркл в рейтинге самых влиятельных людей Великобритании
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь