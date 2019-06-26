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В Госдуме РФ назвали решение ПАСЕ первым шагом к признанию Крыма российским

В Госдуме РФ назвали решение ПАСЕ первым шагом к признанию Крыма российским
21:21 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира: Глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий на фоне сегодняшнего решения ПАСЕ сделал резкое заявление о принадлежности Крыма.

Глава комитета Госдумы РФ по международным делам и претендент на пост вице-президента ПАСЕ Леонид Слуцкий назвал отклонение Ассамблеей крымских поправок шагом к признанию Крыма российским.

"Своим голосованием за поправки (по Крыму - ред.) к принятому сейчас докладу, были обваленные квалифицированным большинством в две трети голосов Парламентской ассамблеи Совета Европы... сделан первый знаковый шаг к признанию Крыма российским странами Совета Европы. Это очень важно", - сказал он в эфире канала "Россия-1".

Напомним, что в среду вечером Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение о подтверждении полномочий делегации РФ без ограничений, несмотря на нарушения россиянами принципов Совета Европы.

Возвращение РФ в ПАСЕ: подробности скандального решения

Принятый документ признал многочисленные нарушения принципов Совета Европы со стороны российского государства и вынес 5 требований к России. Однако предложения Украины расширить этот список новыми нарушением в Крыму и на Донбассе были отклонены.

Как сообщалось раньше, семь стран устроили демарш в ПАСЕ из-за возвращения РФ.

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Все по теме:

Украина, ПАСЕ, Крым, РФ, Леонид Слуцкий, РФ в ПАСЕ, Скандал в ПАСЕ.
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