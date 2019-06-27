Украинская делегация приняла участие в мероприятиях в 74-ю годовщину подписания Устава ООН

Новости Украины: Украина приняла участие в праздновании 74-й годовщины подписания Устава ООН.

В среду, 26 июня, исполнилось 74 года с подписания в Сан-Франциско Устава Организации Объединенных Наций.

Украинская делегация приняла участие в праздновании годовщины в штаб-квартире организации в Нью-Йорке как одна из стран-основательниц ООН, сообщает Постоянное представительство Украины при ООН на своей странице в Твиттере.

"К этому историческому событию Украина имеет непосредственное отношение: в 1945 году украинская делегация возглавляла рабочую группу по подготовке принципов ООН, перечисленных в статье II Устава", - говорится в сообщении.

Украинские дипломаты добавили фото, на котором Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко принимает участие в мероприятии в большом зале Генеральной ассамблеи.

Комеморативний захід, присвячений черговій річниці підписання Статуту #ООН (26 червня 1945 р.). До цієї історичної події #Україна має безпосереднє відношення: у 1945 р. українська делегація очолювала робочу групу із підготовки принципів ООН, відображених у статті ІІ Статуту. pic.twitter.com/oaqJ141z67 — UKR Mission to UN (@UKRinUN) 26 июня 2019 г.

Устав ООН был подписан 26 июня 1945 года в Сан-Франциско после долгих дискуссий между государствами-членами. Малые государства настаивали на отмене права вето, которое сыграло негативную роль в Лиге Наций, однако мировые сверхдержавы настаивали на сохранении такого права и в конце концов победили. Так в Совбез ООН вошли пять постоянных представителей - США, Китай, Франция, Британия и СССР, наделенных правом вето.

Поскольку Сталин желал получить не только один голос от СССР, он настоял на включении Украины и Беларуси на правах отдельных членов ООН. Так Украина в форме УССР стала страной-основательницей ООН.