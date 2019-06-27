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Разумков рассказал о намерении расширить "Нормандский формат"
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Разумков рассказал о намерении расширить "Нормандский формат"

Разумков рассказал о намерении расширить "Нормандский формат"
08:43 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что в новом парламенте будут прикладываться усилия для расширения "нормандского формата" переговоров.

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что будут прикладываться усилия для расширения "нормандского формата" переговоров за счет подписантов Будапештского меморандума, в частности, представителей Великобритании и США. Об этом Разумков рассказал в эфире программы "Персона грата" на Украинском радио.

Так, на вопрос ведущего Дмитрия Хоркина, какие действия будут предприниматься в новом парламенте, чтобы побуждать страны продолжать санкционное давление на Россию, Разумков ответил: "Если мы говорим о решении этой проблемы, то в основном - это было заявлено давно - это формат оживления "нормандского формата". Потому что если мы посмотрим за несколько лет – эффективность этой структуры перестала действовать. Плюс возможно его расширение за счет подписантов Будапештского меморандума. Мы будем прикладывать к этому усилия, будем надеяться, что это получится за счет представителей Великобритании и Соединенных Штатов Америки как подписантов Будапештского меморандума и, в принципе, как одних из ключевых лоббистов интересов нашего государства тоже на мировой арене".

Разумков также назвал важным аспектом Минский процесс.

"Следующим немаловажным аспектом является продолжение "Нормандии" – это Минск, потому что действительно к Минску привязаны все те санкции, которые осуществляются по отношению к Российской Федерации", - отметил Разумков.

Политик согласен, что Минский формат нельзя назвать полностью эффективным, но признает, что альтернативы ему сейчас нет.

"Потому что если менять систему и пытаться перестроиться – звучала Астана или еще что-то - то в момент перехода можно потерять возможность влиять на Российскую Федерацию при помощи санкций. Поэтому уходить от этих форматов нелогично", - сказал Разумков.

В то же время он отметил, что нужно показывать и внутреннее стремление в борьбе за свободу.

"Потому что мы всегда или очень часто шли в фарватере действий как Европейского Союза, так и Соединенных Штатов Америки по многим-многим вопросам, и ключевая проблема, с которой мы сталкиваемся сегодня – это отсутствие или слабая реализация реформ", - считает Разумков.

Ранее сообщалось, что команда "Слуги народа" разрабатывают концепции законопроектов, которые в будущем будут направлены на рассмотрение будущего Правительства. Инициаторы законодательных актов планируют, что в дальнейшем проекты законов будут приняты новыми депутатами Верховной Рады.

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Новый парламент, Расширение, Нормандский формат, "Слуга народа", Дмитрий Разумков.
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