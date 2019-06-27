Суд поддержал отказ ЦИК регистрировать нардепов от Коммунистической партии

Новости Украины: Шестой апелляционный административный суд поддержал решение ЦИК отказать в регистрации кандидатов в народные депутаты от Коммунистической партии.

КПУ не будет в списке кандидатов на парламентских выборах. Об этом говорится в решении суда. Шестой апелляционный административный суд поддержал ЦИК в отказе регистрировать кандидатов в народные депутаты на внеочередные выборы Верховной Рады от Коммунистической партии.

КПУ просила признать противоправным и отменить постановление ЦИК об отказе в регистрации кандидатов в народные депутаты, включенных в избирательный список КПУ, в общегосударственном многомандатном избирательном округе, а также одномандатному.

Суды отказали в удовлетворении иска, поскольку обжалуемое постановление соответствует требованиям действующего законодательства.

Напомним, Центральная избирательная комиссия провела жеребьевку по определению номеров политических партий для размещения их названий в избирательном бюллетене внеочередных парламентских выборов. Кроме того, Комиссия утвердила форму и текст избирательного бюллетеня по выборам народных депутатов Украины для голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе и в 199 одномандатных избирательных округах на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года. Текст бюллетеня в многомандатном избирательном округе печатается с одной стороны на государственном украинском языке на одном листе размером 200х600 мм голубовато-серого цвета.