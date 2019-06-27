Скачать
Четверг, 27.06.2019
Богдан не исключает, что может занять пост премьер-министра Украины
Богдан не исключает, что может занять пост премьер-министра Украины
США выделят $4 миллиона на строительство в Украине хранилищ для боеприпасов
США помогут со строительством хранилищ для боеприпасов в Украине
Сегодня женская сборная Украины стартует на Евробаскете-2019
Сегодня женская сборная Украины стартует на Евробаскете-2019
Ивана Купала 2019: дата и традиции
Ивана Купала 2019: дата и традиции

Посольство Украины поприветствовало поддержку санкций против газа из РФ

Посольство Украины поприветствовало поддержку санкций против газа из РФ
11:29 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: Посольство Украины в США приветствует решение о введении санкций в отношении российских газопроводов "Северный поток 2" и "Турецкий поток".

В посольстве Украины в США поздравили согласования комитетом по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США законопроекту HR:3206, предусматривающий введение санкций против российских газопроводов "Северный поток 2" и "Турецкий поток". Об этом говорится на странице посольства в Facebook, сообщает УНН.

"Приветствуем согласование Комитетом по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США законопроекта "О защите энергетической безопасности Европы", предусматривающий введение американских санкций против российских экспортных энергетических трубопроводов, в т.ч. "Северного потока - 2" и "Турецкого потока", - отметили дипломаты.

В законопроекте отмечается, что российское правительство использует энергетические ресурсы в качестве инструмента для вмешательства и политического давления, а центральным элементом стратегии является повышение зависимости европейских стран от поставок российских энергоносителей.

"Именно "Северный поток - 2" и "Турецкий поток" служат этим целям Кремля и должны быть остановлены. Также законопроектом предусмотрен механизм гарантирования объемов транзита природного газа по территории Украины", - добавили украинские дипломаты.

В посольстве отметили, что будут продолжать "тесное работу с американскими законодателями для обеспечения надежных гарантий энергетической безопасности Украины".

США ввели санкции против руководителя Ирана

Как сообщалось, в среду, 26 июня, комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США одобрил законопроект , который введет целевые санкции против компаний, участвующих в строительстве "Северного потока-2".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Строительство, Санкции, Конгресс США, Турецкий поток, Северный поток-2, Посольство Украины в США, Газопроводы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 КМУ поддержал назначение глав восьми ОГА, предложенных Президентом
02 Прогноз погоды в Украине на 27 июня: еще один день жары, но скоро похолодает
03 Парубий прокомментировал решение ПАСЕ
04 Разведение сил возле Станицы Луганской: Волкер ждет следующего шага от России
05 Гороскоп на сегодня, 27 июня 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Прогноз погоды в Украине на 27 июня: еще один день жары, но скоро похолодает
В Украину идет резкое похолодание
Итоги дня 26 июня: ПАСЕ возвращает РФ, обыски в Минобороны, номер партий в бюллетене
Главные новости 26 июня
Исполняется 1000 дней плена Сущенко: как задержали украинца
Сущенко находится ровно 1000 дней в плену
Эду Вествику – 32: цитаты Чака Басса из сериала &quot;Сплетница&quot;
Эду Вествику – 32: цитаты Чака Басса из сериала "Сплетница"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь