Посольство Украины поприветствовало поддержку санкций против газа из РФ

Новости Украины: Посольство Украины в США приветствует решение о введении санкций в отношении российских газопроводов "Северный поток 2" и "Турецкий поток".

В посольстве Украины в США поздравили согласования комитетом по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США законопроекту HR:3206, предусматривающий введение санкций против российских газопроводов "Северный поток 2" и "Турецкий поток". Об этом говорится на странице посольства в Facebook, сообщает УНН.

"Приветствуем согласование Комитетом по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США законопроекта "О защите энергетической безопасности Европы", предусматривающий введение американских санкций против российских экспортных энергетических трубопроводов, в т.ч. "Северного потока - 2" и "Турецкого потока", - отметили дипломаты.

В законопроекте отмечается, что российское правительство использует энергетические ресурсы в качестве инструмента для вмешательства и политического давления, а центральным элементом стратегии является повышение зависимости европейских стран от поставок российских энергоносителей.

"Именно "Северный поток - 2" и "Турецкий поток" служат этим целям Кремля и должны быть остановлены. Также законопроектом предусмотрен механизм гарантирования объемов транзита природного газа по территории Украины", - добавили украинские дипломаты.

В посольстве отметили, что будут продолжать "тесное работу с американскими законодателями для обеспечения надежных гарантий энергетической безопасности Украины".

Как сообщалось, в среду, 26 июня, комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США одобрил законопроект , который введет целевые санкции против компаний, участвующих в строительстве "Северного потока-2".