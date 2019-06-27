Богдан не исключает, что может занять пост премьер-министра Украины

Новости Украины: Руководитель Офиса президента Андрей Богдан во время интервью не исключил, что его могут назначить премьер-министром Украины.

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан заявил, что пока не собирается занимать пост премьер-министра, но не исключил этого. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "1+1".

"Пока нет, но ноубоди ноуз (никто не знает - прим. ред.)", - сказал Богдан на вопрос, могут ли увидеть его в перспективе в кресле премьер-министра.

Он также прокомментировал ситуацию с соответствием своего пребывания на посту закона об очищении власти (люстрации). Так, по его словам, должность главы Администрации президента (ныне - Офис президента) не является той должностью, которая подпадает под люстрацию.

"И если будет доказано обратное, то я в любой момент могу уволиться. Поверьте, это не трудно мне сделать", - заверил руководитель ОП.

Кроме того, Богдан отметил, что заработная плата его "в пределах 24 тысяч гривень", но добавил, что еще не получал ее.

Напомним, Центральная избирательная комиссия провела жеребьевку по определению номеров политических партий для размещения их названий в избирательном бюллетене внеочередных парламентских выборов. Кроме того, Комиссия утвердила форму и текст избирательного бюллетеня по выборам народных депутатов Украины для голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе и в 199 одномандатных избирательных округах на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года. Текст бюллетеня в многомандатном избирательном округе печатается с одной стороны на государственном украинском языке на одном листе размером 200х600 мм голубовато-серого цвета.