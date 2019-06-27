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Зеленский назначил первого замглавы и главу Антитеррористического центра СБУ

Зеленский назначил первого замглавы и главу Антитеррористического центра СБУ
12:42 Сегодня Телеграф Фото: www.president.gov.ua

Новости Украины: первым заместителем главы Службы безопасности Украины и руководителем Антитеррористического центра при СБУ указом президента Украины назначен Руслан Баранецкий.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Руслана Баранецкого первым заместителем главы Службы безопасности Украины и руководителем Антитеррористического центра при СБУ. Соответствующие указы президента №462/2019 и №463/2019 от 26 июня 2019 года обнародованы на сайте главы государства.

"Назначить Баранецкого Руслана Федоровича – первого заместителя главы Службы безопасности Украины – руководителем Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины", - сказано в документе.

Руслан Баранецкий, генерал-майор (звание присвоено 25 августа 2015 года), ранее занимал должность начальника управления внутренней и собственной безопасности администрации Государственной пограничной службы Украины.

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В сентябре 2014 года Баранецкий награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени "за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге во время русско-украинской войны".

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Все по теме:

Указ, Владимир Зеленский, Назачение, Руслан Баранецкий, Первый заместитель главы СБУ, Глава Антитеррористического центра СБУ.
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