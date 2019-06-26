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КМУ поддержал назначение глав восьми ОГА, предложенных Президентом

КМУ поддержал назначение глав восьми ОГА, предложенных Президентом
22:16 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Кабмин

Новости Украины: КМУ поддержал назначение глав Киевской, Донецкой, Закарпатской, Херсонской, Черкасской, Луганской, Одесской, Львовской ОГА, чьи кандидатуры предложил Президент.

КМУ на своем заседании в среду поддержал назначение восьми глав областных государственных администраций, чьи кандидатуры предложил президент Владимир Зеленский, сообщается на сайте главы Украинского государства.

"Так, главой Киевской областной государственной администрации стал Михаил Бно-Айриян, Донецкой ОГА - Павел Кириленко, Закарпатской ОГА - Игорь Бондаренко, Херсонской ОГА - Юрий Гусев, Черкасской ОГА - Игорь Шевченко, Луганской ОГА - Виталий Комарницкий, Одесской ОГА - Андрей Андрейчиков, Львовской ОГА - Маркиян Мальский", - говорится в сообщении.

По словам первого заместителя руководителя Офиса президента Украины Сергея Трофимова, эти люди прошли жесткий отбор.

"Убежден, что эти области получили достойных руководителей. Эти люди прошли жесткий отбор и доказали свою способность решать задачи, которые ставит президент. Прежде всего - обеспечить очистку местной власти и экономический рост. Они имеют немного времени, чтобы подтвердить свой профессионализм и компетентность конкретными результатами. Если результата не будет - быстро найдем новых руководителей этих регионов. Неприкосновенности у нас не будет в любом виде и на любом уровне", - сказал Трофимов.

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Офис президента приводит также биографические данные новых глав администраций, при этом указы о назначении пока не обнародованы:

Бно-Айриян Михаил Каренович. 35 лет. Окончил КНУ им. Т. Г. Шевченко. Специалист по международным отношениям, экономист-международник, переводчик с арабского языка (диплом магистра с отличием). Работал заместителем директора по коммуникациям и международному сотрудничеству ГП «Национальная энергетическая компания «Укрэнерго». В 2015-2016 гг. – директор департамента стратегического планирования и европейской интеграции Министерства энергетики и угольной промышленности. Также занимал должность ответственного секретаря Совета экспортеров при МИД Украины.

Кириленко Павел Александрович. 33 года. Подполковник юстиции, военный прокурор Ужгородского гарнизона Западного региона (с сентября 2017 года). В 2008-м окончил Национальную юридическую академию им. Ярослава Мудрого. Работал в прокуратурах Донецкой области, АР Крым и Генпрокуратуре.

Бондаренко Игорь Самойлович. 54 года. Начинал карьеру военнослужащим, после увольнения вследствие сокращения ВСУ в начале 1990-х стал частным предпринимателем, в начале 2000-х пришел на государственную службу, где прошел путь от заместителя главы райгосадминистрации до директора Административного департамента Министерства юстиции Украины.

Гусев Юрий Вениаминович. 39 лет. Консультант и советник финансовых организаций (IFC, EBRD, ПриватБанк). Лучший GR-специалист 2018 года по версии Украинской ассоциации лоббизма и GR. В 2014-2016 гг. работал в Министерстве обороны Украины на должностях руководителя департамента экономической активности, заместителя Министра обороны и председателя Совета реформ Министерства обороны. Образование: Херсонский государственный технический университет, Киевский национальный экономический университет, окончил две программы в Harvard Kennedy School в 2011 и 2017 годах.

Шевченко Игорь Юрьевич. 46 лет. Окончил Национальный университет «Одесская юридическая академия», специальность «Правоведение». Долгое время работал частным предпринимателем в сфере грузовых перевозок.

Комарницкий Виталий Марьянович. 55 лет. Доктор юридических наук, профессор, доцент, ректор Луганского государственного университета внутренних дел им. Дидоренко. Ранее работал в этом же вузе на должности начальника центра последипломного образования, проректора по экономическим вопросам и ресурсному обеспечению и др.

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Андрейчиков Андрей Александрович. 41 год. Директор ООО «Балкер», г. Одесса. Окончил Одесский государственный университет, юрист. Начинал трудовую деятельность слесарем, после получения высшего образования работал начальником юридического отдела и директором нескольких частных предприятий.

Мальский Маркиян Маркиянович. 34 года. Руководитель Западноукраинского отделения объединения «Арцингер». Докторант Института международных отношений КНУ им. Тараса Шевченко. Имеет образование экономиста-международника и юриста. Начинал карьеру помощником адвоката, был юристом на нескольких частных предприятиях, ассистентом кафедры теории и философии права Национального университета «Львовская политехника».

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ОГА, КМУ, Павел Розенко, Владимир Зеленский, Кадровые назначения.
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