Бобул баллотируется в Раду, он идет по списку партии "Патриот"

Новости Украины: Народный артист Украины, известный певец Иво Бобул зарегистрирован кандидатом в народные депутаты по списку партии "Патриот".

Украинский певец, народный артист Украины Иво Бобул (настоящее имя Иван Бобул) зарегистрирован кандидатом в народные депутаты по избирательному списку партии "Патриот" на внеочередных выборах в Верховную Раду.

Согласно информации на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК), Бобул зарегистрирован кандидатом в народные депутаты 25 июня 2019 года и включен в избирательный список под №5.

"Иван Васильевич Бобул родился 17 июня 1953, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, преподаватель вокала, Национальная академия руководящих кадров культуры и искусств, член политической партии "Патриот", проживает в Киеве, судимость отсутствует", - сказано в анкетных данных кандидата на сайте ЦИК.

Напомним, Центральная избирательная комиссия провела жеребьевку по определению номеров политических партий для размещения их названий в избирательном бюллетене внеочередных парламентских выборов. Кроме того, Комиссия утвердила форму и текст избирательного бюллетеня по выборам народных депутатов Украины для голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе и в 199 одномандатных избирательных округах на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года. Текст бюллетеня в многомандатном избирательном округе печатается с одной стороны на государственном украинском языке на одном листе размером 200х600 мм голубовато-серого цвета.