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Старейший нардеп впервые не баллотируется в Раду с 1990 года

Старейший нардеп впервые не баллотируется в Раду с 1990 года
15:29 Сегодня Телеграф Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Народный депутат от фракции "Оппозиционный блок", 86-летний Ефим Звягильский впервые с 1990 года не баллотируется на выборы в Верховную Раду.

Народный депутат от фракции "Оппозиционный блок", 86-летний мажоритарщик - представитель Донецкой области, Ефим Звягильский впервые с 1990 года не баллотируется на парламентских выборах. К такому выводу пришло по итогам анализа кандидатов в депутаты в списках партий и в мажоритарных округах Движение ЧЕСНО, сообщает УНН.

По данным ЧЕСНО, народный депутат Ефим Звягильский является единственным нардепом всех восьми созывов Верховной Рады Украины, однако пока, впервые с 1990 года, он не баллотируется на парламентских выборах. Так, Звягильского нет в списке кандидатов в округе №45 (сейчас он охватывает Авдеевку и неоккупированную часть Ясиноватского района Донецкой области), от которого его избирали в парламент на двух предыдущих выборах (в 2012-м и 2014-м). Также фамилии нардепа-рекордсмена не сыскать среди кандидатов в других округах и избирательных списках партий.

В движении ЧЕСНО указали, что Звягильский имеет депутатский мандат непрерывно с 1990 года.

Звягильский на выборах 2014 года на Донбассе, которые происходили в условиях активных боевых действий, в очередной раз пошел в депутаты (но уже как самовыдвиженец) в 45-м округе, часть которого была оккупирована. В конце концов, выборы там состоялись только на четырех участках, а Звягильский победил, получив рекордно низкое количество голосов - 1454.

Напомним, певец Иво Бобул баллотируется в Верховную Раду на внеочередных парламентских выборах 21 июля. Народный артист Украины зарегистрирован кандидатом в народные депутаты по избирательному списку партии "Патриот". Бобул зарегистрирован кандидатом в народные депутаты 25 июня 2019 года и включен в избирательный список под №5.

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Все по теме:

Нардеп, Ефим Звягильский, Выборы в Раду, Оппозиционный блок, Нет в списках, Не балллотируется впервые с 1990 года.
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