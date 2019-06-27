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Балух объявил новую голодовку, требует допустить к нему консула

Балух объявил новую голодовку, требует допустить к нему консула
15:57 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины: Украинский политзаключенный Владимир Балух в очередной раз объявил голодовку, он требует допустить к нему украинского консула.

Украинский политзаключенный, крымский активист Владимир Балух, отбывающий наказание в колонии Тверской области России, объявил новую голодовку с требованием допустить к нему консула. Об этом рассказал в интервью"Новой газете" адвокат Даниил Берман.

"25 июня, когда я пришел к Владимиру Григорьевичу, он уже знал, что к нему безуспешно пытался пробиться консул его страны. До этого Балух дважды подавал заявление, что если к нему не допустят консула Украины, то он объявит голодовку. Поскольку администрация все эти заявления проигнорировала, Владимир Григорьевич сообщил мне, что с вечера 25 числа начинает голодовку", - отметил адвокат.

По его словам, 26 июня он посетил своего подзащитного, чтобы справиться о его здоровье и делах. Тогда Балух и подтвердил, что перестал принимать пищу, и передал адвокату письменное уведомление для администрации о начале голодовки.

Кроме того, по словам защитника, политзаключенный"требует вернуть псалтырь, теплое белье и свитер". У Балуха отобрали присланные ему ранее витамины.

Адвокат уточнил, что передал заявление подзащитного о начале голодовки в канцелярию колонии и в УФСИН по Тверской области. Прокуратуру по надзору он известил об этом по электронной почте, так же как и уполномоченных по правам человека по Тверской области и России.

Как сообщалось, после недолгого пребывания в отряде в колонии № 4 г. Торжок (РФ) политзаключенного Владимира Балуха вновь отправили в ШИЗО, где он пробудет до 2 июля.

"Нарушение режима" спровоцировал сотрудник колонии: в ответ на жалобу Балуха на плохое самочувствие и просьбу отвести его к медику сотрудник посоветовал"пока прилечь", после чего Балуха отправили в ШИЗО за нарушение внутреннего распорядка.

Ранее Балуха уже отправляли в ШИЗО, а после пребывания там (в конце мая) политзаключенный попал в тюремную больницу.

Владимир Балух - крымский фермер, член Конгресса украинских националистов. После аннексии Крыма Россией отказался от российского гражданства. Зимой 2013 года Балух повесил на своем доме флаг Украины, позже прикрепил на доме табличку"Улица Героев Небесной Сотни".

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В конце 2016 года Владимира Балуха задержали сотрудники ФСБ России. Они утверждали, что на чердаке дома Балуха нашли патроны и тротиловые шашки. Подконтрольный России суд в Крыму приговорил его к 5 годам лишения свободы по двум уголовным делам: хранение боеприпасов и инцидент, который назвали"избиением начальника Раздольненского изолятора временного содержания".

Балух свою вину не признал, в знак протеста он объявлял голодовку. Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию. Правозащитный центр"Мемориал" признал Владимира Балуха политическим заключенным.

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Политзаключенный, Владимир Балух, Объявил голодовку, Допуск консула.
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