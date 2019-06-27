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Исполняется 1000 дней плена Сущенко: как задержали украинца

Исполняется 1000 дней плена Сущенко: как задержали украинца
10:09 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: В четверг, 27 июня, исполняется ровно 1000 дней как украинского журналиста Романа Сущенко незаконно задержали в РФ, его приговорили к 12 годам в колонии строгого режима.

В четверг, 27 июня, исполняется ровно 1000 дней со дня незаконного задержания в России украинского журналиста Романа Сущенко.

Собственного корреспондента Укринформа во Франции Романа Сущенко, нарушая международные правила, задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой. 7 октября 2016 года ему предъявили обвинение в "шпионаже". В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР Минобороны это опровергли.

Во время пребывания в СИЗО на украинца, чтобы он признал вину, оказывали психологическое давление. Однако он не сдался.

Мосгорсуд 4 июня 2018 года осудил Сущенко до 12 лет заключения в колонии строгого режима, 12 сентября Верховный суд России признал это решение законным. В ноябре Сущенко этапировали в колонию № 11 в Кировской области (город Кирово-Чепецк, деревня Утробино), где он находится и сейчас.

Сущенко в колонии живет в отдельной камере (так называемом безопасном месте) из-за возможной угрозы со стороны других заключенных. За семь месяцев пребывания в колонии его дважды посетили жена и дочь, столько же раз к нему приезжал украинский консул. Так как колония имеет строгий режим, существует лимит на передачи - одна за три месяца.

Украинского политзаключенного Сущенко в колонии проведали родные

К освобождению Сущенко призвали: Госдеп США, ЕС, Европарламент, ОБСЕ, ПАСЕ, в комитетах ООН, Сейм Польши, МИД Литвы. На заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене США и ЕС выступили с призывом освободить Сущенко.

С заявлениями в поддержку украинца выступали такие организации, как "Репортеры без границ", Международная федерация журналистов, Комитет защиты журналистов, ЮНЕСКО, EANA, Хельсинская комиссия США, международное объединение писателей ПЕН-клуба. Кроме того, в разных городах мира периодически проходят акции за освобождение Сущенко и других украинских политзаключенных.

Сущенко был награжден орденом "За мужество" 3-й степени. Также он стал лауреатом премии Национального союза журналистов Украины за защиту свободы слова. Кроме того, жюри российской премии имени Андрея Сахарова "За журналистику как поступок" наградило его орденом Сахарова "За мужество".

Стоит также отметить, что увлечением всей жизни украинца является рисование. В течение 2016-2019 годов во время заключения в СИЗО "Лефортово" в Москве и в колонии в Кировской области он создал более 30 рисунков. Для этого Сущенко использовал только подручные средства: шелуху лука, сок свеклы, чай, стиральный порошок, кетчуп. Сейчас ему разрешили передать пастель из 24 цветов и акварель.

В Нью-Йорке состоится выставка картин Сущенко

Выставки рисунков собкора Укринформа состоялись в Киеве, Брюсселе, Варшаве, Париже, Кишиневе, Нью-Йорке, также планируются в Гданьске, Страсбурге и Праге.

Роман Сущенко работает в Украинском национальном информационном агентстве "Укринформ" с 2002 года, а собственным корреспондентом во Франции - с 2010 года. Дома его ждут несовершеннолетний сын, дочь, жена и престарелая мать.

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Все по теме:

Колония строгого режима, Украинский журналист, Роман Сущенко, Незаконно осужденный в РФ, 12 лет, 1000 дней незаконного задержания.
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