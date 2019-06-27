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Россию в ПАСЕ принуждают расследовать убийство Немцова

Россию в ПАСЕ принуждают расследовать убийство Немцова
20:20 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: ПАСЕ поддержала резолюцию по убийству Немцова, автор которой объявлен в РФ персона нон-грата.

ПАСЕ приняла резолюцию по делу об убийстве российского политика Бориса Немцова, подготовленную находящимся под российскими санкциями представителем Литвы Эмануэлисом Зингерсом.

За принятие резолюции проголосовало 40 делегатов, против не было. По правилам ПАСЕ этого достаточно для принятия резолюции. Всего в ассамблеи более 320 делегатов.

В резолюции утверждается, что в ходе расследования были нарушения, а также содержится призыв к властям России повторно провести следствие.

Также в докладе отмечается, что российские власти отказались сотрудничать с авторами доклада. Авторы доклада предлагают другим странам оказывать давление в этом вопросе на Россию.

Зингерис отметил, что не мог съездить в Россию, поскольку объявлен там персона нон-грата.

Российская делегация заявила, что не участвует в голосовании, поскольку дело еще не закрыто, и это является давлением на следствие.

Оппозиционный политик Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре российской столицы.

29 июня 2017 года коллегия присяжных заседателей в Московском окружном военном суде признала Заура Дадаева, Шадида Губашева, Анзора Губашева, Тамерлана Эскерханова и Хамзата Бахаева виновными в убийстве Немцова и не заслуживающими снисхождения. 13 июля 2017 года они были приговорены к заключению на срок от 11 до 20 лет колонии строгого режима и штрафу в 100 тыс. рублей каждый. 10 октября 2017 Верховный суд отменил штраф, в остальном оставив приговор без изменения.

В мае 2019 года комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по юридическим вопросам и правам человека призывал российские власти возобновить расследование убийства российского оппозиционного политика Бориса Немцова.

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ПАСЕ, Россия, Борис Немцов, Эмануэлис Зингерсон.
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