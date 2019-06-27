В ГА ООН хотят проверять выполнение украинских и других резолюций

Новости Украины: В Генассамблее ООН намерены ввести механизм проверки выполнения резолюций.

В рамках ревитализации работы Генеральной ассамблеи ООН нужно искать способы проверки выполнения резолюций Генассамблеи, чтобы решение по Украине и других темах не игнорировались, убеждена президент Генеральной ассамблеи Мария Фернанда Эспиноса Гарсес.

Об этом она заявила в четверг, 27 июня, на пресс-конференции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, отвечая на вопрос корреспондента о том, как влияет на авторитет и доверие к ГА ООН, что Россия полностью проигнорировала резолюции по милитаризации Крыма и нарушениям прав человека на оккупированном полуострове.

"Мы всегда говорили, что серьезно относимся к дефициту введения собственных резолюций. И это касается большинства резолюций, которые мы принимаем в Генеральной ассамблее", - сказала она.

Президент ГА ООН напомнила о процессе ревитализации Генеральной ассамблеи, в который она действительно верит, и к которому отдает много времени и усилий. По ее словам, в этом процессе "очень серьезно рассматривается" возможность оптимизировать работу специализированных комитетов, улучшить заключение текста резолюций, процесс их принятия, а также проверку их дальнейшей имплементации.

"Речь идет не только об Украине и уже принятых резолюциях, существует намного больше (вызовов - ред.), и не только в Генассамблее, но и в Совбезе. Я убеждена, что время нам справиться с этими вопросами. Уже даже на стадии составления текста резолюции.

Нужно обеспечить, чтобы прямо в документе был включен определенный механизм проверки или отчета о выполнении. Например, некоторые резолюции требуют доклада Генерального секретаря по выполнению, проведению мероприятий на самом высоком уровне. Обязательно должна быть проверка выполнения", - подчеркнула президент Генассамблеи ООН.

Госпожа Эспиноса Гарсес надеется, что положения реформы ревитализации Генеральной Ассамблеи ООН удастся вскоре принять в зале голосований.

Известно, что Генеральная Ассамблея является "законодательным органом" Организации Объединенных Наций. Ее решение отражают волю большинства государств-членов, однако не носят юридически обязывающего приказа к исполнению для государств-членов.