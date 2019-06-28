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В МИД Украины озвучили условия сотрудничества с новым генсеком Совета Европы

В МИД Украины озвучили условия сотрудничества с новым генсеком Совета Европы
00:28 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины: МИД Украины: Ждем от нового генсека Совета Европы шагов с целью прекращения агрессии России.

Министерство иностранных дел Украины ожидает от новоизбранного генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич, которая начнет выполнять свои обязанности с 18 сентября, шагов с целью прекращения российской агрессии.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины.

В МИД подчеркнули, что Пейчинович-Бурич вступает в должность осенью этого года во времена, когда Совет Европы переживает один из самых серьезных кризисов в своей истории.

”Этот кризис был вызван системными проблемами, которые берут свое начало еще с 90-х годов, и кульминацией которых стала полная дискредитация одного из важнейших органов Совета Европы - Парламентской ассамблеи”, - считают в МИД.

При этом украинские дипломаты напомнили, что с решением о безоговорочном возвращении России в Парламентскую ассамблею Совета Европы, СЕ утратил свой авторитет, а значит и способность эффективно защищать верховенство права, права человека и демократию во всех государствах-членах.

”Предыдущий Генеральный секретарь, к сожалению, не смог вывести Организацию на путь разрешения кризиса, а большинство его действий наоборот привели к его углублению. Совет Европы не смог дать адекватный ответ ни на российскую агрессию в Грузии, ни на миграционный кризис в Европе, и оказался политически слабым перед продолжающейся российской агрессией в Украине”, - отметили в МИД.

В то же время, в украинском внешнеполитическом ведомстве отметили, что будут ”внимательно следить за действиями нового генерального секретаря, анализировать, насколько они, в отличие от действий предыдущего руководителя Секретариата СЕ, смогут создать предпосылки для восстановления доверия к Организации, а затем - возвращения ей ведущую роль в продвижении стандартов демократии, верховенства права и прав человека на континенте”.

”Ожидаем конкретных шагов Генерального секретаря для обеспечения выполнения Россией требований, содержащихся в решениях Совета Европы о прекращении российской агрессии против Украины, в том числе об освобождении незаконно захваченных украинских моряков, украинских политических заключенных, незаконно удерживаемых в оккупированном Крыму и на территории РФ, прекращении системных преследований крымских татар и снятии запрета на деятельность Меджлиса крымскотатарского народа на временно оккупированном полуострове”, - заявили в МИД.

Также украинские дипломаты предлагают новой руководительнице Секретариата СЕ разработать новую стратегию эффективного управления человеческими, финансовыми и административными ресурсами Организации, которые позволят избавиться от расточительства и обеспечить эффективное функционирование ее институциональных механизмов.

”Считаем важным еще раз критически подойти к видению реформ СЕ, которое было предложено до избрания новой руководительницы Секретариата. Призываем к конструктивному сотрудничеству и взаимодействию генсекретаря с Комитетом министров Совета Европы и его председательством, которое осуществляет политическое руководство организацией”, - говорится в заявлении.

”В этом смысле МИД Украины готово сотрудничать с новым Генсекретарем в создании условий для того, чтобы Совет Европы смог получить шанс на путь к восстановлению авторитета. МИД будет тесно сотрудничать с последующим председательством Грузии в Комитете министров СЕ для достижения этих целей”, - заявили украинские дипломаты.

Напоминаем, Пейчинович-Бурич была выбрана новым генсеком Совета Европы 26 июня на сессии ПАСЕ. Ее избран на пятилетний срок - до 2024 года включительно.

Сейчас она вице-премьер-министр, министр иностранных и европейских дел Хорватии. Пейчинович-Бурич начнет выполнять полномочия генсека СЕ с 18 сентября 2019 года.

 

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Совет Европы, МИД Украины, Мария Пейчинович-Бурич.
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